Mark Zuckerberg, CEO de Meta, realizó una declaración que impactó a la industria tecnológica: los smartphones están próximos a su fin.

Durante el evento Meta Connect 2025, llevado a cabo en septiembre, el fundador de Facebook introdujo las Meta Ray-Ban Display como el dispositivo concebido para sustituirlos.

Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp dijo que serán reemplazados por este nuevo dispositivo (foto: archivo).

Por qué las nuevas Meta Ray-Ban Display están listas para reemplazar a los smartphones

Las Meta Ray-Ban Display integran una pantalla monocular de alta resolución visible solo para el usuario, que habilita interfaces de realidad aumentada.

Desde esa pantalla es posible recibir notificaciones, ver subtítulos, obtener traducción en tiempo real y navegar sin tocar el celular.

El control se realiza por voz, gestos o mediante un accesorio Neural Band que interpreta impulsos musculares. Los analistas reconocieron que el avance supera las expectativas respecto a la generación anterior.

Su argumento es directo: los celulares “son pequeños, distraen y alejan de las interacciones presenciales” y su evolución llegó a un punto muerto.

La visión distópica del futuro según Zuckerberg

El CEO de Meta, considera que estas gafas constituyen el “formato ideal para la superinteligencia personal”, dado que se trata de un dispositivo capaz de ver, oír y comunicarse con el usuario a lo largo del día, generando información de manera continua.

Zuckerberg anticipa que en una década, muchas personas prescindirán de los teléfonos móviles y en su lugar, utilizarán sus lentes para realizar diversas actividades. No obstante, el modelo presente aún requiere de un dispositivo base para llevar a cabo algunas funciones, como las llamadas directas.

Precio y disponibilidad: detalles clave

El dispositivo forma parte de un ecosistema más amplio que incluye otras gafas inteligentes y pulseras neurales de Meta, orientado a consolidar esta transición tecnológica.

Las Meta Ray-Ban Display tienen un precio de lanzamiento de 799 dólares en Estados Unidos, con distribución inicial en tiendas selectas. La expansión a otros mercados está prevista para 2026.