México, ¿cómo vamos? señala que cada mes se deben generar en México 100 mil empleos para cubrir la demanda de los jóvenes que se integran cada año a la actividad laboral.

En esta noticia Manufactura y patrones, los más afectados

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha enfrentado a un reto del que no ha salido bien librada, pues la generación de empleos formales en el primer semestre de este año está muy por debajo de lo que requiere el país para generar mayor calidad de vida entre sus habitantes.

Desde el sector privado advierten que el monotributo tech genera competencia con el empleo formal

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los primeros seis meses de este año se agregaron 262 mil 628 empleos formales, que ya incluyen el registro de personas que trabajan en plataformas digitales, lo que ubica a la administración federal con un cumplimiento de 44% en relación con lo que requiere el país, de acuerdo a las estimaciones del think-tank, México, ¿cómo vamos? (MCV).

El organismo de la sociedad civil que lidera Sofía Ramírez señala que cada mes se deben generar en México 100 mil empleos para cubrir la demanda de los jóvenes que se integran cada año a la actividad laboral, por lo que para el primer semestre, el país debió generar 600 mil fuentes laborales con prestaciones mínimas de ley.

El resultado del primer semestre de 2026 es el segundo más bajo para un periodo similar desde 2005, y el comportamiento más lento en el mismo periodo corresponde al año 2025, es decir, el primero de la administración Sheinbaum. Esto sin contar los años de la crisis financiera del periodo 2008-2009 y el año del confinamiento por la pandemia de Covid-19 (2020), según los datos presentados por MCV.

Además, al cierre de junio de este año, el IMSS tiene registradas 1.66 millones de personas por la reforma de plataformas digitales que permite a los socios de servicios como Uber, DiDi o Rappi sumarse a la seguridad social, pero solo 237,637 cuentan con un umbral de ingreso superior para cotizar plenamente ante el IMSS.

Además, solo en junio de este año se registró un aumento de 40 mil 496 puestos en este esquema, por lo que, sin este programa, la generación de puestos de trabajo formal en ese lapso habría sido de apenas 20 mil 527 plazas.

Manufactura y patrones, los más afectados

Entre los sectores más deprimidos dentro del empleo formal destacan la manufactura y el registro de patrones ante el IMSS, lo que apunta a un panorama que se vuelve cada vez más complejo, pues la industria de la transformación es la que cuenta con la mayor cantidad de empleos formales en el país.

De acuerdo con los datos del mismo organismo, este sector aporta 5.9 millones de empleos formales al corte de junio.

En este sentido, MCV detalló que la Meta 3 del Plan México establece generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura y sectores estratégicos, pero hasta la primera mitad de este año se registraron 62,480 puestos de trabajo nuevos en las industrias de la transformación, lo que representa el acumulado más bajo para el primer semestre de toda la serie, sin contar los años de crisis.

Por otra parte, los patrones afiliados al IMSS, que son los principales generadores de empleo formal, registraron una baja de 2.5% anual en junio, y el registro acumula 24 meses consecutivos de contracción en la comparación anual, algo que no sucedía desde el periodo 2003-2005, cuando se acumularon 30 meses continuos de caídas.