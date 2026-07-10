El IMSS audita y detecta simulación laboral de forma masiva: dio de baja a 55 mil trabajadores y les eliminó semanas cotizadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) canceló un registro patronal que agrupaba a alrededor de 55 mil supuestos trabajadores. Se trataba de una empresa ficticia usada para simular relaciones laborales, informó Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Instituto.

Según explicó, esta cancelación fue la causa de la caída del empleo formal reportada en mayo. “No se perdieron 55 mil empleos porque se trataba de un fraude; esos puestos de trabajo nunca existieron. Tampoco desapareció una empresa, ya que en realidad no existía”, señaló.

El funcionario aclaró que, en términos administrativos, la baja de ese registro fue lo que explicó la disminución del empleo ese mes.

IMSS da de baja registro patronal falso que “empleaba” a 55 mil personas

Este tipo de casos, dijo, forman parte de las revisiones permanentes que el IMSS realiza sobre los registros patronales y la Modalidad 40, con base en la Ley del Seguro Social y el Reglamento de Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Cuando el Instituto detecta una inscripción improcedente, elimina las semanas de cotización generadas por esa simulación. “El ajuste de semanas no es algo que sea arbitrario del IMSS; ocurre cuando se verifican estos supuestos que no dan cabida a una relación laboral”, abundó.

Al perder esas semanas, el trabajador puede dejar de cumplir los requisitos para pensionarse, ya sea bajo la Ley de 1973 o el régimen de 1997. En algunos casos la pensión se suspende hasta que el trabajador aclare su situación, o bien se ajusta el monto recibido.

El IMSS detecta estas simulaciones mediante modelos de riesgo, inspecciones y visitas domiciliarias para verificar que existan realmente las empresas y la relación laboral reportada.

Durante el 2025, el IMSS supervisó cerca de 6,000 expedientes de Modalidad 40. Grok

IMSS pide no recurrir a intermediarios para una relación laboral

Muchas personas con derecho a pensión de la Ley de 1973 dejaron de cotizar por años y necesitan recuperar la conservación de derechos, lo que exige 52 semanas previas a la solicitud. Por desinformación, algunas recurren a supuestos asesores o “coyotes” que ofrecen inscribirlas en empresas o cooperativas, exponiéndolas a fraudes.

Alcaraz Prous recordó que el trámite puede hacerse directamente con el IMSS, sin gestores, mediante la Modalidad 10 (Persona Trabajadora Independiente), con una aportación cercana a 2 mil pesos mensuales, o mediante la Modalidad 40, que se realiza en línea.

Durante 2025, el Instituto supervisó cerca de 6 mil expedientes de Modalidad 40, aunque aclaró que no todos derivaron en cancelaciones.