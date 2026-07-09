La modernización de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya forma parte de los proyectos contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que los trabajos de renovación continuarán en la red y que la siguiente ruta en ser intervenida será la que conecta Indios Verdes con Universidad.

Como parte de las acciones previas, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizaron trabajos de mantenimiento en la estación Universidad, donde se mejoró la iluminación y se efectuaron trabajos de pintura. Ahora, el objetivo es extender la rehabilitación al resto de las estaciones que integran esta línea.

Ya es oficial | La Línea 3 del Metro CDMX se remodelará y cerrará por obras a partir de esta fecha Editada IA

Las autoridades adelantaron que el proyecto en el transporte público buscará reducir al máximo las afectaciones para los millones de usuarios que utilizan diariamente este recorrido.

¿Cuándo iniciarán las obras en la Línea 3?

Hasta el momento, el Gobierno capitalino no informó el día exacto en que comenzará la remodelación. No obstante, Clara Brugada señaló que será en los próximos días cuando se den a conocer los detalles del proyecto, así como la estrategia que se seguirá para ejecutar los trabajos.

La mandataria explicó que la rehabilitación se realizará por etapas y en tramos reducidos, con el propósito de mantener la operación del servicio de transporte durante la mayor parte del proceso y evitar cierres prolongados.

Asimismo, indicó que la intervención será distinta a la aplicada en la Línea 1, donde fue necesario suspender el servicio en grandes segmentos para llevar a cabo la renovación integral. En esta ocasión, la intención es avanzar de manera gradual, entregando las obras conforme concluyan las distintas fases.

Inversión del Gobierno CDMX para renovar el transporte público

De acuerdo con el plan presentado por las autoridades, la renovación contempla una inversión cercana a 41,000 millones de pesos y abarcará las 21 estaciones que conforman el recorrido entre Indios Verdes y Universidad.

Durante las primeras etapas, el servicio continuará operando mientras se desarrollan trabajos iniciales en la terminal Universidad y otras labores programadas.

¿Habrá cierre de estaciones en el Metro CDMX?

Por ahora, el Gobierno de la Ciudad de México no tiene previsto suspender completamente el servicio ni cerrar largos tramos de la Línea 3. La estrategia consiste en intervenir sectores específicos para que la afectación a los pasajeros sea la menor posible.

Clara Brugada reiteró que el objetivo es replicar el esquema aplicado recientemente en la Línea 2, donde las obras se ejecutaron por segmentos sin detener la operación de toda la ruta.

La Línea 3 es una de las más importantes y concurridas del Metro capitalino. Tan solo durante 2025 registró más de 173 millones de viajes, lo que la convierte en la segunda con mayor demanda de toda la red.

Además de conectar Indios Verdes con Universidad, esta línea enlaza con otros puntos estratégicos del sistema, como las líneas 1, 2, 5, 6, 9, 12 y B del Metro. También ofrece conexión con el Cablebús Línea 1 y el Metrobús en Indios Verdes, además de brindar acceso directo a Ciudad Universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).