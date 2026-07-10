La atención a las personas adultas mayores en la Ciudad de México podría cambiar con una iniciativa presentada en el Congreso capitalino que propone crear una Secretaría especializada para este sector. La medida busca fortalecer las políticas públicas ante el crecimiento de la población de edad avanzada.

La propuesta de la diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local. Según la iniciativa, “la creación de la nueva Secretaría permitirá fortalecer y ampliar estas acciones mediante una política pública transversal, con mayores capacidades de coordinación y planeación”.

Adultos mayores deberán seguir trabajando Freepik

El proyecto sostiene que la nueva dependencia tendría la misión de conducir las acciones gubernamentales dirigidas a las personas mayores bajo un enfoque de derechos humanos, inclusión, bienestar y participación social. La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis, por lo que aún no entra en vigor.

¿Qué funciones tendría la nueva Secretaría para las personas mayores?

De aprobarse la iniciativa, la nueva dependencia concentraría la coordinación de las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores, con el objetivo de fortalecer la atención integral y responder al envejecimiento de la población en la capital.

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Entre las funciones y objetivos que plantea la iniciativa destacan:

Coordinar las políticas públicas para las personas mayores.

Promover un enfoque basado en derechos humanos e inclusión.

Fortalecer la planeación y coordinación institucional.

Impulsar acciones para el bienestar, la autonomía y la participación social.

Consolidar estrategias de protección y atención integral.

Atender los desafíos derivados del envejecimiento poblacional.

La propuesta destaca que la Ciudad de México ya cuenta con el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED), así como con los Centros de Desarrollo para el Envejecimiento Digno (CEDE), que ofrecen atención médica, psicológica, gerontológica y apoyo ante situaciones de violencia, abandono y vulnerabilidad.

Así cambiaría la atención a los adultos mayores si la iniciativa es aprobada

Si el Congreso capitalino aprueba la reforma, la Ciudad de México contaría con una Secretaría especializada que asumiría mayores atribuciones para diseñar, coordinar y evaluar las políticas públicas dirigidas exclusivamente a las personas adultas mayores, centralizando funciones que actualmente recaen en otras dependencias.

La iniciativa no elimina los programas ni los servicios existentes, sino que busca fortalecerlos mediante una estructura administrativa con mayor capacidad de coordinación. Por ahora, el proyecto permanece en análisis en las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública Local, por lo que todavía no genera cambios para la población.