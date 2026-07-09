A lo largo de los años, el laurel fue mucho más que un ingrediente de cocina. Diversas tradiciones le atribuyen propiedades relajantes y, en la actualidad, algunas investigaciones pusieron atención en los compuestos aromáticos que libera al quemarse, los cuales pueden generar una sensación de bienestar y favorecer un ambiente más tranquilo.

Hay un método casero que implica quemar hojas de laurel dentro de casa, ideal para quienes buscan crear un ambiente relajante después de una jornada de trabajo o reducir la sensación de estrés de forma natural.

Quemar hojas secas de laurel: para qué sirve y por qué todos lo hacen en sus hogares Generado con IA

Al entrar en contacto con el calor, las hojas desprenden aceites esenciales y compuestos aromáticos que impregnan el espacio con un olor característico, asociado por muchas personas con una mayor sensación de calma.

¿Cómo hacer el ritual de la hoja de laurel?

Hacer este ritual es sencillo. Solo se necesitan:

Una o dos hojas secas de laurel Un recipiente resistente al calor Un encendedor

Lo recomendable es hacerlo en un espacio bien ventilado, permitiendo que el humo se distribuya de manera uniforme sin que el aroma desaparezca rápidamente.

Al entrar en contacto con el calor, las hojas desprenden aceites esenciales y compuestos volátiles, entre ellos el linalol, una sustancia que distintos estudios relacionaron con efectos relajantes sobre el organismo.

Su fragancia puede contribuir a disminuir la sensación de estrés y crear un ambiente propicio para el descanso, especialmente si se realiza antes de dormir.

¿Cuáles son los beneficios de quemar hojas de laurel dentro de casa?

Entre los beneficios que comúnmente se atribuyen a esta práctica destacan:

Favorecer la relajación y reducir la sensación de ansiedad gracias a sus compuestos aromáticos.

Contribuir al bienestar muscular por la presencia de sustancias como el eugenol, asociado con propiedades antiinflamatorias.

Ayudar a mejorar la concentración y disminuir la fatiga mental mediante compuestos como el cineol.

Aportar antioxidantes naturales presentes en la planta, que contribuyen al cuidado del organismo.

Generar una sensación de mayor frescura en las vías respiratorias gracias a su aroma característico.

Para obtener el aroma característico no es necesario utilizar grandes cantidades de hojas. Una sola suele ser suficiente para perfumar una habitación de tamaño medio.

Los especialistas recomiendan hacerlo de forma ocasional y siempre en un recipiente adecuado, evitando dejar el fuego sin supervisión y procurando mantener el lugar ventilado.

Si bien quemar laurel puede ayudar a crear un ambiente relajante, esta práctica no sustituye tratamientos médicos ni debe considerarse una terapia para atender problemas de salud. Utilizada con las debidas precauciones, puede convertirse en un complemento natural para quienes buscan un momento de calma dentro de su rutina diaria.