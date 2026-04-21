En México, algunas empresas asumen que no fijar un horario de comida equivale a ofrecer mayor flexibilidad laboral. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los trabajadores con jornada de al menos seis horas debe contar con un descanso mínimo de 30 minutos, el cual debe estar previamente definido. Aquellos empleadore que ignoren esta obligación no solo constituye una falta administrativa, sino que también puede derivar en conflictos legales, pagos retroactivos y sanciones económicas. Por ello, aplicar esta norma resulta fundamental para evitar riesgos financieros y jurídicos. Conoce los beneficios que incluye la LFT en México y guíate según el marco regulatorio actual para evitar problemas con las autoridades. La legislación laboral indica que el tiempo de descanso dentro de la jornada es un derecho, no una opción. Este periodo permite al trabajador: No obstante, es indispensable que la empresa determine con precisión cuándo se toma ese descanso; no basta con dejarlo a criterio general. En la mayoría de los casos, el tiempo de comida no se considera como horas trabajadas. Sin embargo, hay una excepción clave: si el empleado no puede retirarse de su lugar de trabajo durante ese lapso, entonces sí debe contabilizarse como tiempo efectivo de trabajo, lo que impacta directamente en salarios, horas extra y prestaciones. Muchas compañías caen en la práctica de no establecer un horario fijo bajo la idea de otorgar libertad. Esto es incorrecto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que el horario laboral incluye los periodos de descanso, los cuales deben estar claramente delimitados. Cabe destacar que omitir este derecho laboral puede traer consecuencias como: En casos más graves, los trabajadores podrían reclamar años de tiempo no remunerado, lo que implica costos elevados para la empresa.