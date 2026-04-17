La forma en que se regula el tiempo de comida en el trabajo en México quedó más clara que nunca. La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores tienen derecho a un descanso dentro de su jornada, pero también fija una condición clave: si ese tiempo no puede disfrutarse con libertad, entonces debe pagarse como parte del trabajo. Este criterio, basado en los artículos 63 y 64 de la ley, impacta directamente en millones de empleados que cumplen jornadas continuas y que, en muchos casos, permanecen en sus puestos incluso durante su “hora de comida”. La legislación laboral de México reconoce que ninguna jornada continua puede realizarse sin pausas. Por eso, establece que los trabajadores deben contar con por lo menos 30 minutos de descanso, los cuales pueden destinarse a comer, recuperarse o simplemente desconectarse momentáneamente de sus actividades. Este derecho no depende del tipo de empleo, empresa o sector. Aplica de forma general y obligatoria en todo el país, como parte de las condiciones mínimas de trabajo que deben garantizarse. El punto más importante —y menos conocido— es que no todos los descansos son iguales ante la ley. Si el trabajador puede salir del lugar de trabajo y disponer libremente de ese tiempo, el periodo de comida no necesariamente se paga. Sin embargo, si debe quedarse en la oficina, fábrica o establecimiento, entonces ese lapso se considera tiempo efectivo de trabajo. En otras palabras, cuando el empleado no tiene libertad real durante su descanso, la ley entiende que sigue trabajando, por lo que el patrón está obligado a remunerarlo. Al tratarse de un derecho federal, ninguna empresa puede modificar estas reglas mediante contratos, políticas internas o acuerdos informales. Limitar, reducir o eliminar el tiempo de comida —o negarse a pagarlo cuando corresponde— constituye una violación a la ley. Además del impacto en la salud y el bienestar del trabajador, estas prácticas pueden derivar en sanciones económicas tras inspecciones laborales. El incumplimiento también puede escalar a conflictos legales si los empleados deciden denunciar. En este contexto, el descanso para comer deja de ser un beneficio opcional y se consolida como un elemento central en la protección de los derechos laborales en México.