Confirmado | Prohibirán a las personas trabajar solas al aire libre desde ahora

La discusión sobre la jornada laboral toma caminos distintos en México y Rusia. Mientras el Gobierno mexicano trabaja en reducir la semana de trabajo de 48 a 40 horas, la legislación rusa ya reconoce ese límite como regla general.

Diferencias entre la Ley del Trabajo de México y Rusia

En México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planea una transición escalonada entre 2027 y 2030. Marath Bolaños López, titular de la dependencia, explicó que el objetivo es evitar impactos abruptos en las empresas y garantizar una aplicación ordenada.

Un recorte de dos horas por año en México

El esquema prevé reducir dos horas semanales cada año:

46 horas en 2027

44 en 2028

42 en 2029

40 en 2030.

La propuesta incluye apoyos para facilitar la adaptación, especialmente de pequeñas y medianas empresas.

Claudia Sheinbaum promovió la reducción de la jornada laboral en México.

Rusia: 40 horas y protecciones por sector

En Rusia, el Código Laboral ya establece que la jornada ordinaria no puede superar las 40 horas semanales. Cualquier tiempo adicional se considera hora extraordinaria y debe pagarse con recargo.

La ley también reconoce jornadas reducidas para grupos específicos:

menores de 16 años pueden trabajar hasta 24 horas semanales

jóvenes de 16 a 18 años

personas con discapacidad, hasta 35 horas;

quienes laboran en actividades riesgosas, hasta 36 horas.

Además, la legislación rusa garantiza 28 días de vacaciones pagadas al año, derecho que se adquiere tras seis meses de servicio continuo. Quienes trabajan en zonas de clima extremo, actividades peligrosas o condiciones de mayor desgaste físico pueden acceder a días adicionales de descanso, aunque el número varía según la categoría laboral.

México rumbo a la modernización laboral

México busca llegar a ese mismo límite de 40 horas mediante una transición gradual. El debate confirma que la jornada laboral ya no se mide únicamente en horas trabajadas, sino también en salud, descanso, productividad y calidad de vida.

Entre las medidas contempladas están estímulos fiscales, apoyos a pymes e incentivos para quienes adopten la reducción antes de 2030.

El debate en México no está limitado a sectores de riesgo: abarca a toda la población trabajadora.

Sin embargo, aún quedan puntos por definir, como el pago de horas extra, la reorganización de turnos, la vigilancia del cumplimiento y las posibles sanciones.

México aprobó la reducción de la jornada laboral y entrará en vigencia en 2027. Freepik

¿Qué ganan los trabajadores y las empresas?

La reducción busca mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal, y modernizar las condiciones laborales en el país. La Organización Internacional del Trabajo ha respaldado este tipo de políticas por sus efectos positivos en la productividad, el descanso, la salud y la reducción de accidentes laborales.

Para las personas trabajadoras, significaría más tiempo libre y mayor bienestar. Para las empresas, implicaría revisar horarios, turnos, contrataciones y costos operativos.