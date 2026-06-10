El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Chiapas a las 06.00 horas este martes, 9 de junio de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 13 km al norte de Motozintla, con una profundidad de 183.1 kilómetros, latitud de 15.482° y una longitud de -92.239°.

Hubo un terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron un aviso con recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos sueltos; no usar elevadores; ubicar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia; tras el movimiento, cortar gas y electricidad si es seguro, revisar estructuras y atender solo información oficial.