Los encuentros con música alta, las bocinas encendidas durante la madrugada o el ruido constante en las zonas habitacionales pueden implicar multas de hasta 35,000 pesos. En Cuautla, estado de Morelos, las autoridades municipales advirtieron que este tipo de conductas son motivo de sanciones económicas, tanto en viviendas particulares como en establecimientos comerciales. Fue el director de Protección Ambiental del municipio, Cristóforo Arroyo Vargas, quien explicó que ya se aplican procedimientos formales para atender denuncias relacionadas con contaminación por ruido. El funcionario detalló que, en primera instancia, las autoridades realizan un aviso preventivo; sin embargo, si el responsable hace caso omiso, se procede con la sanción correspondiente. “Hay personas que no permiten descansar a sus vecinos y mantienen el ruido durante toda la noche. La ciudadanía puede acercarse con nosotros para notificar y, si no atienden el llamado, aplicar la infracción”, señaló. Las sanciones económicas por contaminación acústica pueden oscilar entre 17,000 y 35,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la situación y de la conducta del infractor. El monto puede incrementarse cuando: Las autoridades aclararon que las multas no se limitan a bares o centros nocturnos, sino que también pueden aplicarse en domicilios particulares donde se organicen fiestas o reuniones con música excesiva. El proceso inicia mediante un reporte ciudadano ante la Dirección de Protección Ambiental municipal. Para agilizar la atención, se recomienda proporcionar la dirección exacta del lugar y, de ser posible, identificar a la persona responsable. Generalmente, el procedimiento sigue estas etapas: Según las autoridades, la prioridad es resolver el problema de forma preventiva antes de imponer sanciones económicas. La regulación que sirve como base en Cuautla corresponde a la NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece límites máximos de ruido en zonas habitacionales. Los niveles permitidos son: Cuando el sonido rebasa de manera constante esos límites, puede clasificarse como contaminación acústica y derivar en sanciones administrativas.