Las autoridades colombianas endurecerán en 2026 los controles contra los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol, una de las conductas que más preocupa por su relación con accidentes y siniestros viales en el país. Las multas podrán superar los $42 millones y, en algunos casos, incluso duplicarse si el conductor se niega a realizar la prueba de alcoholemia. Según información publicada por El Tiempo, las medidas están respaldadas por el Código Nacional de Tránsito y la Ley 1696 de 2013, normativa que regula las sanciones para quienes conduzcan en estado de embriaguez en Colombia. La legislación establece cuatro categorías técnicas para determinar el grado de embriaguez de un conductor, tomando como referencia la cantidad de alcohol presente en la sangre. Los niveles son los siguientes: Entre mayor sea el nivel detectado, más severas serán las sanciones impuestas por las autoridades de tránsito. Las multas económicas variarán según el nivel de alcoholemia y si el conductor ya había cometido la infracción anteriormente. En los casos más graves, especialmente cuando existe reincidencia, las sanciones podrán alcanzar los 720 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a más de $42 millones durante 2026. Además del pago económico, las autoridades podrán suspender la licencia de conducción entre uno y diez años, dependiendo de la gravedad del caso. La normativa colombiana también contempla castigos más severos para quienes rechacen practicarse el examen solicitado por los agentes de tránsito. En esos casos, la ley aplica automáticamente la sanción más alta prevista en el sistema, con multas cercanas a los $84 millones en 2026. El objetivo de esta medida es evitar que los conductores intenten evadir la responsabilidad legal negándose al procedimiento técnico durante los operativos. Además de las multas y la suspensión de la licencia, el vehículo podrá ser inmovilizado por periodos que van desde uno hasta diez días hábiles. Las autoridades también podrán exigir la realización de trabajos comunitarios y aplicar controles especiales en temporadas de alta movilidad, fines de semana y corredores viales estratégicos. Expertos en seguridad vial recuerdan que incluso pequeñas cantidades de alcohol afectan la capacidad de reacción y aumentan significativamente el riesgo de accidentes de tránsito.