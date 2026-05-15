Rechazar una llamada de número desconocido parece la respuesta lógica, para qué atender, y perder tiempo, mejor no caer en ninguna trampa. Pero según una experta en inteligencia artificial, ese gesto puede tener el efecto contrario al que buscamos. Nona, divulgadora de tecnología con presencia en X, advierte que no es recomendable pulsar “rechazar” ante llamadas de números desconocidos. La usuaria de redes asegura ser docente de Inteligencia Artigicial en IAPROACTIV y se presenta como un perfil que facilita la herramienta de manera “sencilla y útil para todos”. Según, la experta, al pulsar rechazar ante llamadas telefónicas, se le confirma al sistema que el número está activo. Y un número activo es un número valioso para quien opera una campaña de spam o de estafa. De acuerdo al usuario de X Nona, los marcadores automáticos y los call centers no necesitan que atiendas para sacar información útil. Cada llamada deja un rastro, ya sea si sonó, si hubo señal de ocupado, si se cortó de inmediato o si alguien interactuó. Cuando pulsás “rechazar”, el sistema registra que el número existe y que hay alguien al otro lado que reacciona. Eso es suficiente para subir la prioridad de ese número dentro de la lista y para que las llamadas se repitan con más frecuencia. Nona agrega un dato de contexto importante: el problema empieza antes de que suene el teléfono. Cuando te registrás en servicios en línea, tu número puede terminar circulando en mercados de datos y listas comerciales, empaquetado junto con otros datos de tu perfil. La llamada es el final del proceso, no el principio. La recomendación más efectiva a corto plazo es, paradójicamente, no hacer nada: ni atender, ni rechazar, ni devolver la llamada. Dejar que suene hasta que se corte sola evita darle al sistema cualquier señal de actividad. Tampoco conviene interactuar con robots que ofrecen darse de baja presionando una tecla, ya que esa acción confirma que el número funciona y que hay una persona real detrás. Los filtros de llamadas que ofrecen los propios teléfonos —y varias aplicaciones especializadas— pueden hacer ese trabajo de forma automática, sin que tengas que tomar ninguna decisión cada vez que aparece un número sospechoso. Más allá de la reacción inmediata, existe una vía más lenta pero más efectiva que es actuar sobre el origen del problema. De esta manera se pueden interrumpir las llamadas de spam para siempre. Retirar consentimientos de servicios en los que alguna vez autorizaste el uso de tu número es uno de los pasos más útiles. También lo es inscribirse en registros de exclusión publicitaria, disponibles en varios países, que impiden legalmente que ciertas empresas te contacten con fines comerciales.