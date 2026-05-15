A partir del anuncio de la Asociación de Bancos de México (ABM) todas las instituciones bancarias de México reforzarán las medidas de seguridad para evitar el lavado de dinero y el fraude. Quienes no cumpla con los requisitos no podrán concretar ciertas operaciones. La ABM explicó que el esquema responde además reducir las posibilidades de suplantación de identidad, disminuir los asaltos y alinear a México con estándares internacionales de control financiero. A partir del 1 de julio de 2026, realizar un movimiento de efectivo de alto monto en una sucursal bancaria en México implicará el paso adicional de presentar identificación oficial vigente y pasar por una verificación reforzada de identidad. La nueva obligación no aplica a todos los movimientos, sino únicamente a depósitos y retiros en efectivo que superen los 140,000 pesos realizados directamente en ventanilla. En esos casos, el banco deberá verificar la identidad del cliente antes de autorizar la transacción. Si la persona no presenta la documentación exigida, la institución estará legalmente impedida para procesar el movimiento y deberá registrarlo como operación no concluida. Los datos que podrán solicitar incluyen: Muchos bancos ya utilizan estos mecanismos, pero desde julio próximo se convertirán en requisito obligatorio para este tipo de operaciones en todo el país. El sector bancario también señaló que la medida busca incentivar el uso de transferencias electrónicas para operaciones de gran volumen, donde los rastros de control y los mecanismos de protección son mayores. Las instituciones operan bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y el SAT en materia fiscal. La ABM coordina la implementación del nuevo esquema entre sus asociados.