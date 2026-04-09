Las autoridades de Protección Ambiental de Cuautla ya están actuando contra quienes hagan ruidos molestos. La regla es sencilla: si no bajas el volumen cuando te lo piden, te cae una multa hasta 35,000 pesos, sin importar si eres particular o tienes un negocio. Y lo que antes quedaba en una simple queja entre vecinos ahora tiene un camino oficial, con inspectores, notificaciones y sanciones que ya se están aplicando en la ciudad. El proceso arranca en el momento en que un ciudadano levanta la denuncia ante la Dirección de Protección Ambiental del municipio. No hace falta más que señalar el nombre y el domicilio del infractor para que las autoridades pongan en marcha el mecanismo. Una vez recibido el reporte, los inspectores acuden directamente al lugar, ya sea una vivienda particular o un establecimiento comercial, y notifican formalmente al responsable. Esa primera visita funciona como advertencia. El infractor recibe la indicación de reducir el ruido y tiene la oportunidad de corregir sin consecuencias económicas inmediatas. Pero si hace caso omiso, la siguiente respuesta ya no es una advertencia: es una multa. El rango de la sanción va de los 17,000 a los 35,000 pesos, y el monto final depende de la gravedad del caso y de si el infractor reincide. Lo que no cambia en ningún supuesto es que la multa aplica exactamente igual para una fiesta en casa que para un bar, una taquería con música a todo volumen o cualquier otro negocio que rebase los niveles permitidos. La condición de ser propietario o arrendatario tampoco modifica la sanción: quien genera el ruido, asume la responsabilidad. La norma que respalda estas sanciones no es nueva ni fue inventada por el municipio. La NOM-081-SEMARNAT-1994, emitida por el gobierno federal, establece con precisión cuánto ruido es demasiado ruido. En zonas residenciales, el límite permitido es de 55 decibeles durante el horario diurno y de 50 decibeles en horario nocturno. Superar esos niveles de forma reiterada constituye una infracción ambiental, y los municipios tienen plena facultad para sancionar a quienes la cometan. Lo que cambia ahora es la aplicación. Antes, muchos vecinos afectados no sabían que existía un mecanismo formal para denunciar este tipo de molestias, o simplemente asumían que no tendría ningún resultado. Las autoridades municipales están insistiendo en que sí funciona, que la denuncia ciudadana es precisamente la herramienta que activa todo el proceso y que sin ella los inspectores no pueden actuar de oficio. Quien identifique a un vecino o negocio infractor solo necesita acudir a la Dirección de Protección Ambiental con el nombre y domicilio del responsable para que el operativo arranque. Detrás de estas multas hay algo más que una molestia entre vecinos. La Organización Mundial de la Salud tiene clasificada la contaminación acústica como el segundo factor ambiental más dañino para la salud humana en el mundo, solo superado por la contaminación del aire. No es una posición menor, y sus consecuencias tampoco lo son. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido, especialmente durante la noche, desencadena una cadena de efectos que van mucho más allá del simple insomnio. El organismo interpreta el ruido nocturno como una amenaza y responde liberando hormonas de estrés incluso durante el sueño, lo que con el tiempo eleva la presión arterial, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y deteriora la salud mental. En poblaciones urbanas, donde el ruido es constante y difícil de evitar, estos efectos se acumulan silenciosamente durante años.