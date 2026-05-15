El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la expansión de “Agua Bienestar Atlitic”, un programa que busca garantizar acceso a agua purificada de calidad y a bajo costo para miles de familias capitalinas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el objetivo es acercar agua segura a las colonias con mayores necesidades y apoyar la economía familiar. Los puntos de distribución ya funcionan en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. El programa cuenta con módulos en PILARES, UTOPÍAS, plazas cívicas, deportivos y centros comunitarios. Las autoridades habilitaron mapas y listados oficiales por alcaldía para que la población pueda localizar el punto más cercano. Entre las alcaldías con más puntos disponibles destacan Iztapalapa, con decenas de sedes en UTOPÍAS y espacios comunitarios, así como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. El Gobierno capitalino informó que la estrategia continuará ampliándose para acercar agua purificada accesible a más habitantes de la ciudad.