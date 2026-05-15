El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias muy fuertes que afectará por lo menos 16 entidades del país desde el 15 hasta el 17 de mayo. Las autoridades advierten por posibles encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. La combinación de un canal de baja presión en el sureste de México, humedad proveniente del Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, junto con divergencia en altura y la corriente en chorro subtropical, desatará un episodio meteorológico de gran magnitud en prácticamente todo el territorio nacional. El fenómeno no discriminará regiones: desde el norte hasta el sureste del país, las lluvias se harán presentes con distinta intensidad. El viernes 15 de mayo iniciará con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 mm en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, entre otros. En el norte, la combinación de una línea seca y la corriente en chorro subtropical generará rachas de viento de entre 50 y 70 km/h con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Tamaulipas. El sábado 16 de mayo escalará la intensidad. Las lluvias más fuertes —con acumulados de entre 25 y 50 mm— se concentrarán en el centro del país: Michoacán norte, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Puebla. El Valle de México también recibirá chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En el norte, las rachas de viento podrán alcanzar los 80 km/h. El domingo 17 de mayo será el día más crítico del fin de semana. Tamaulipas suroeste, San Luis Potosí oriente, Querétaro norte, Hidalgo norte y oriente, Puebla norte y oriente, y Veracruz centro podrían registrar lluvias de entre 50 y 75 mm en 24 horas. La Ciudad de México también continuará bajo el efecto de chubascos fuertes. Las lluvias no bajarán el termómetro en todo el país. Mientras algunas regiones se mojan, otras arderán. En el viernes y sábado, las temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C persistirán en el noreste de Baja California, sur de Baja California Sur, centro y sur de Sonora, norte y centro de Sinaloa, Michoacán centro, Guerrero noroeste, Morelos sur y Oaxaca sureste. En el domingo, zonas de Campeche, Yucatán, Chiapas y Oaxaca se sumarán a esta franja de calor extremo. En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en la madrugada del domingo, mientras que en las sierras de Sonora los termómetros bajarán hasta 5 °C. Para quienes viven en el altiplano y el centro del país, el escenario será diferente: lluvias fuertes con granizo posible y temperaturas máximas que no superarán los 30 a 35 °C en el suroeste del Estado de México.