Los principales bancos del país sellaron un acuerdo que cambiará la forma en que millones de cuentahabientes realizan sus operaciones en efectivo. A partir del 1 de julio de 2026, y con solo 47 días de margen desde hoy, ningún cliente podrá retirar o depositar más de 140,000 pesos en ventanilla sin cumplir un requisito que, de omitirse, bloqueará la transacción de forma automática e inapelable. Banamex, BBVA México, Banco Azteca y Santander ya lo confirmaron: la identificación oficial será obligatoria, y el tiempo para prepararse se acaba. El anuncio lo realizó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), y no deja margen para la interpretación: a partir del próximo 1 de julio, cualquier cliente que acuda a ventanilla para realizar un depósito o retiro de efectivo igual o superior a los 140,000 pesos deberá presentar una identificación oficial vigente. Sin ese documento en mano, el sistema bloqueará la operación de manera automática y el banco estará legalmente impedido para procesarla, sin importar cuánto tiempo lleve el cliente en la institución ni el saldo que tenga en su cuenta. La medida aplica por igual para depósitos y retiros, y rige en todas las sucursales del país de las instituciones adheridas al acuerdo, entre ellas Banamex, BBVA México, Banco Azteca y Santander. Romano fue categórico al señalar que no habrá excepciones ni períodos de gracia una vez que entre en vigor la disposición. Por eso, desde la ABM recomiendan a los usuarios verificar desde ahora la vigencia de sus documentos de identidad y no esperar al último momento para renovarlos en caso de que estén vencidos, un trámite que puede demorar varias semanas. La regla es simple, pero sus consecuencias pueden ser costosas si no se toman las precauciones a tiempo. A partir del 1 de julio, el flujo en ventanilla para operaciones de alto monto funcionará de la siguiente manera: La medida no responde únicamente a una actualización operativa. La Asociación de Bancos de México implementó este protocolo para enfrentar tres riesgos principales: el fraude y la suplantación de identidad en retiros de grandes sumas, los asaltos a clientes a las afueras de las sucursales y el lavado de dinero. Al exigir identificación oficial en operaciones de alto monto, los bancos buscan reforzar la seguridad, reducir movimientos irregulares y cumplir con estándares financieros internacionales. Además, el cambio también impulsa el uso de canales digitales, que permiten transferencias más seguras, rápidas y con mayor trazabilidad.