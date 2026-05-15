El Gobierno de Méixco encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha una transformación inédita dentro del sistema de salud pública: las enfermeras y enfermeros del IMSS Bienestar podrán ocupar cargos directivos en hospitales. La medida fue presentada durante la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. El director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que el nuevo esquema permitirá ampliar la participación del personal de enfermería en la toma de decisiones. “Estamos impulsando la participación de enfermeras y enfermeros en cargos directivos dentro del sistema público de salud”, destacó durante el acto oficial. Las autoridades señalaron que esta decisión representa un cambio estructural en el modelo hospitalario mexicano, ya que durante décadas los puestos de dirección estuvieron reservados principalmente para perfiles médicos o administrativos. Ahora, el personal de enfermería podrá acceder a espacios de liderazgo institucional. Alejandro Svarch Pérez sostuvo que la experiencia y cercanía de las enfermeras con los pacientes será fundamental para mejorar la operación hospitalaria. En el marco del programa “Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar”, el Gobierno también destacó mejoras laborales y salariales para el personal sanitario. La enfermera Flor del Carmen Hernández Segura afirmó: “La certeza jurídica de una base y el acceso a la seguridad social no solo benefician al profesional, sino que se traducen en una atención más humana”.