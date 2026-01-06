La petrolera estatal mexicana Pemex señaló en un informe bursátil en Estados Unidos, presentado en diciembre, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado 17,200 bd de crudo y 2,000 bd de productos petrolíferos a Cuba en los nueve meses hasta finales de septiembre.

México superó a Venezuela y se convirtió en 2025 en el principal proveedor de petróleo de Cuba, según datos de la industria, ayudando a apuntalar a la isla comunista justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su promesa de atacar a los cárteles mexicanos tras capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Desde que derrocó a Maduro el sábado (enero 3), Trump ha insistido en que “tendrá que hacer algo” respecto a los flujos de drogas mexicanas hacia Estados Unidos y aseguró que el régimen cubano estaba “listo para caer”, ya que “todo su ingreso venía del petróleo venezolano”.

Pero el aumento de las exportaciones desde el gobierno izquierdista de México impulsó de forma significativa los flujos de crudo hacia Cuba el año pasado, ayudando a la isla a sobrellevar una fuerte caída de los envíos de crudo venezolano, de acuerdo con datos de Kpler, una firma de investigación de mercados.

“Las importaciones de crudo venezolano a Cuba han caído y México se ha convertido en el principal proveedor de crudo del país”, dijo al Financial Times Victoria Grabenwöger, analista de investigación de crudo en Kpler.

México, bateador emergente en lugar de Venezuela

México exportó un promedio de 12,284 barriles diarios (bd) de petróleo a Cuba el año pasado, alrededor del 44 por ciento de las importaciones totales de crudo de la isla y un aumento de 56 por ciento frente a sus envíos de 2024, de acuerdo con las cifras de la empresa de datos comerciales y rastreo de buques.

En contraste, Venezuela, durante mucho tiempo el mayor proveedor de Cuba, exportó 9,528 bd, o el 34 por ciento. Sus envíos a Cuba el año pasado, similares a los de 2024, fueron 63 por ciento inferiores a los de 2023.

En diciembre, el gobierno de Trump reprendió públicamente a México, su mayor socio comercial, por no desempeñar un “papel regional constructivo alineado con los objetivos de la política exterior de Estados Unidos”.

La cifra de Kpler para las exportaciones de crudo de Venezuela a Cuba coincide con los datos de TankerTrackers.com, un servicio en línea que rastrea envíos de crudo, que contabilizó un promedio de 9,720 bd de exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba este año, según dijo al FT su cofundador Samir Madani.

Esa cifra incluye crudo transferido desde un buque incautado por Estados Unidos el 10 de diciembre, al inicio de lo que Trump ha llamado el “bloqueo total” del país a los petroleros sancionados que van y vienen de Venezuela.

Desde que depuso a Maduro, Trump ha dicho que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que las empresas estadounidenses reactivarán la industria petrolera de la nación caribeña.

La petrolera estatal mexicana Pemex señaló en un informe bursátil en Estados Unidos, presentado en diciembre, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado 17,200 bd de crudo y 2,000 bd de productos petrolíferos a Cuba en los nueve meses hasta finales de septiembre, una cifra superior a la reportada por Kpler. Pemex afirmó que cumplía “con la legislación aplicable” en las exportaciones, valoradas en u$s 400 millones.

Ese apoyo sí se ve

México ha apoyado a Cuba desde los primeros días de la revolución de Fidel Castro. Además de sus envíos de petróleo, México contrata brigadas de médicos cubanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado hasta ahora moderar las amenazas de Trump extraditando a líderes de cárteles y endureciendo los controles migratorios.

Presidencia de la República

Pero el lunes condenó la captura de Maduro, al señalar que “la acción unilateral y la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales en el siglo XXI”. Añadió que había rechazado repetidamente las ofertas de Trump de intervenir militarmente contra los cárteles.

Sheinbaum dijo en diciembre que los envíos de petróleo de México a Cuba “se hicieron dentro de un marco legal como país soberano… todo es legal”. Agregó que los directivos de Pemex darían información en enero. La empresa declinó hacer más comentarios.

Mientras tanto, las exportaciones de petróleo de México a Estados Unidos —que busca el crudo pesado del país para sus refinerías del Golfo de México— casi se redujeron a la mitad entre junio de 2023 y octubre de 2025, hasta 519,000 bd. La caída no está relacionada con los envíos a Cuba.

El gobierno cubano enfrenta una grave crisis económica, con una caída del turismo, escasez de divisas y apagones casi diarios.

Venezuela ha enviado durante mucho tiempo petróleo fuertemente descontado a Cuba a cambio de agentes de contrainteligencia y médicos. Pero a medida que ha vendido más de su crudo sancionado en el mercado negro, sus exportaciones de petróleo a la isla se han desplomado casi tres cuartas partes desde 2020, según los datos de Kpler.

Rusia aportó alrededor del 15 por ciento de las importaciones de crudo de Cuba en 2025 y Argelia sumó cerca del 6 por ciento, indicó Kpler.

La petrolera estatal venezolana PDVSA y el ministerio de Energía de Cuba no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Aumento en el flujo

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, un centro de estudios, informó el año pasado, con base en datos aduaneros, que los envíos de petróleo de México a Cuba se aceleraron el verano pasado antes de retroceder tras la presión estadounidense.

Los datos sobre los envíos de crudo venezolano a Cuba podrían estar subestimados debido al uso de buques de la “flota oscura” que apagan sus sistemas de rastreo para viajar de incógnito, señaló Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Grabenwöger dijo que todos los movimientos de buques venezolanos hacia Cuba captados por Kpler eran “actividad oscura”, verificada con imágenes satelitales.

México ha recibido críticas recientes de Estados Unidos por emplear médicos cubanos bajo un programa de La Habana que el gobierno de Trump ha calificado como un “esquema coercitivo de exportación de mano de obra” que enriquece al régimen.

Técnicas de apaciguamiento

Sheinbaum, que ha defendido ese esquema, ha cultivado una frágil tregua con Trump, en gran medida cediendo en sus principales exigencias.

“Sheinbaum cede ante (Trump) en… drogas, migración y seguridad en general”, dijo Jorge Castañeda, excanciller mexicano. “Pero eso podría estar cambiando”.

Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, tres congresistas republicanos de origen cubano, han intensificado sus críticas a México, y la Casa Blanca parece haber tomado nota.

Katherine Dueholm, subsecretaria adjunta principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, arremetió el mes pasado contra México al declarar ante un subcomité del Congreso que el gobierno de Sheinbaum “con frecuencia ha actuado de maneras que van en contra de… los objetivos de Estados Unidos”.

Instó a México a “reconsiderar” su postura sobre Cuba.

Y con un acuerdo de libre comercio clave entre Estados Unidos, México y Canadá que debe revisarse en 2026, Giménez advirtió sobre “graves consecuencias para el comercio entre nuestros países” si Sheinbaum “sigue socavando la política estadounidense al enviar petróleo a la dictadura asesina en Cuba”.

Con información de Joe Daniels en Bogotá.