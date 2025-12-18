Fibra E (Fexi), debutó en la BMV en 2021 y ahora busca recursos para adquirir 51% de las acciones de CIBSA, que opera la autopista Salamanca-Leon.

Mexico Infrastructure Partners (MIP) regresará a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para llevar a cabo una oferta subsecuente de su fideicomiso de inversión en energía (Fibra E), listado en julio de 2021.

Aunque aún no se ha definido el monto a emitir, documentos entregados al centro bursátil indican que la oferta pública primaria se realizará durante la segunda quincena de abril de 2026. La colocación formará parte de una oferta global al amparo de un programa por hasta MXN $30,000 millones.

De acuerdo con el prospecto, los recursos obtenidos en la oferta se destinarán al pago en efectivo de la contraprestación por la adquisición y suscripción del 51% de las acciones de CIBSA. Se trata de la titular de una concesión federal de largo plazo para construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista de cuota Salamanca–León, ubicada en el estado de Guanajuato.

El contrato de compraventa de CIBSA, fechado en octubre de 2025, establece que la operación está sujeta a la autorización de Grupo Inbursa, así como al cambio de control y a la reforma de los estatutos sociales de la concesionaria.

La Fibra E, identificada como Fexi, debutó en la BMV en 2021 como resultado de la desinversión de tres Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) y un Certificado de Proyectos de Inversión (Cerpi). En ese momento, la emisora colocó certificados por MXN $18,645 millones.

Los documentos enviados a la BMV detallan que los recursos levantados entonces fueron destinados a inversiones en proyectos carreteros mediante concesiones, contratos o esquemas celebrados tanto con el sector público como con particulares.

Actualmente, Fibra EXI está integrada por las concesiones carreteras Palmillas, Río Verde, La Piedad, Kantunil y la Concesión Túnel de Acapulco, activos que originalmente pertenecían a ICA y que fueron puestos a la venta a finales de 2019.

Mexico Infrastructure Partners es un administrador de fondos especializado en infraestructura y energía en México. En junio de este año, la BMV informó que la firma colocó una Fibra E denominada Fiemex, vehículo que concentra 13 plantas de generación eléctrica adquiridas por el gobierno mexicano a Iberdrola. Dicho fideicomiso recaudó 4,500 millones de dólares, equivalentes a cerca de 84,963 millones de pesos.

Durante 2025, MIP se sumó al grupo de emisoras que acudieron al mercado de capitales, junto con Grupo Aeroméxico, que realizó una oferta mixta global por 5,832 millones de pesos; Esentia Energy, con una colocación por 11,592 millones de pesos; y Fibra Next, la división industrial de Fibra Uno, que levantó 15,342 millones de pesos.