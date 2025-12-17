En materia de inversión, durante 2025 se estimó que las FIBRAs destinaron alrededor de 5,000 millones de dólares a desarrollos y adquisiciones

Durante 2025, el Área Bruta Rentable (ABR) representada por las FIBRAs en México superó los 31 millones de metros cuadrados, luego de crecer más de 2 millones de metros cuadrados frente al mismo periodo del año anterior, lo que representó un aumento anual de 7.5%.

Este crecimiento fue equivalente a la superficie de 22 estadios Azteca, según el balance anual preliminar de la Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA), con cifras al tercer trimestre del año.

Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, todos los segmentos del sector registraron crecimientos en su ABR.

El segmento de oficinas avanzó 13%, el industrial 8.2%, autoalmacenamiento 5.8%, comercial 3.5% y educativo 3.4%, mientras que la hotelería creció 3.2% en número de cuartos en operación.

AMEFIBRA indicó que este desempeño confirmó la resiliencia en la gestión de los activos inmobiliarios y la continuidad en la demanda de espacios industriales, logísticos, comerciales y corporativos, principalmente en regiones estratégicas del país.

¿Cuánto invirtieron las FIBRAs durante 2025?

En materia de inversión, durante 2025 se estimó que las FIBRAs destinaron alrededor de u$s 5,000 millones a desarrollos y adquisiciones, que en conjunto incorporaron aproximadamente 2.3 millones de metros cuadrados de nuevos espacios.

En los últimos tres años, el sector mantuvo un rendimiento promedio de 15%, con lo que superó en 7.8% el desempeño del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC).

Fibra Next se incorpora a AMEFIBRA

Durante el año, Fibra Next se incorporó a AMEFIBRA, lo que agregó nueve propiedades y 754,500 metros cuadrados de ABR al portafolio representado.

Josefina Moisés, directora general de la asociación, afirmó que las cifras consolidadas a lo largo del año reflejaron la fortaleza del sector y el papel que desempeñaron las FIBRAs como vehículos de inversión institucional.

“La expansión en sectores estratégicos y el crecimiento en regiones clave mostraron un mercado dinámico y con visión de largo plazo”, señaló.

Los sectores industrial y logístico continuaron liderando la actividad , impulsados por la demanda vinculada a manufactura, exportación, distribución y comercio electrónico, mientras que el sector comercial mostró mayor dinamismo, respaldado por la recuperación del consumo en zonas metropolitanas.

¿Cómo cierran las FIBRAs este 2025?

Hacia el cierre de 2025, AMEFIBRA anticipó resultados estables y un entorno favorable para la mayoría de los segmentos, con un inicio de 2026 marcado por mayor crecimiento y fortalecimiento de las FIBRAs.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de AMEFIBRA, afirmó que el desempeño del sector respondió a una estrategia de inversión responsable y a un monitoreo constante de los factores regulatorios y económicos.