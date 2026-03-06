México alista una inversión conjunta de 397,000 millones de pesos para modernizar y construir cerca de 5,000 kilómetros de carreteras y autopistas, además de intervenir 21 puentes estratégicos. La información fue presentada por Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), durante la conferencia matutina presidencial de Claudia Sheinbaum. El funcionario explicó los avances del programa nacional de infraestructura carretera, que incluye ejes prioritarios, distribuidores viales y nuevas autopistas previstas a lo largo del sexenio. Dentro de los ejes prioritarios, reportó casi 2,500 kilómetros de vialidades ya concluidos, con obras en proceso en Guerrero, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Campeche, Sonora y Tamaulipas. Varias obras arrancan en marzo y abril de 2026 como parte de compromisos de conectividad regional. Para conductores y transportistas, ese calendario marca el inicio de meses con cambios en rutas y tiempos de traslado en zonas con trabajos activos. Entre los tramos de mayor peso aparece la intención de mejorar la conexión desde la península de Yucatán hasta la frontera norte por el Golfo de México, apostando por una continuidad carretera entre regiones que hoy exigen desvíos o trayectos menos directos. El plan también incluye rutas nuevas en el sur y occidente del país, con el objetivo de recortar tiempos de traslado y reforzar la actividad económica y turística. En materia de autopistas estratégicas, el programa contempla una inversión estimada de 120,000 millones de pesos para cerca de 980 kilómetros adicionales, con proyectos en Michoacán, Zacatecas, Sonora, Querétaro y Estado de México, y cierres previstos entre 2026 y 2029. En puentes, la SICT informó que algunos ya quedaron concluidos y abiertos a la circulación, mientras otros tienen arranque en 2026 en Colima, Morelos, Veracruz, Nayarit y Querétaro, con varias intervenciones adelantadas frente al calendario original. De forma paralela, el gobierno federal impulsa cerca de 18,000 kilómetros de repavimentación durante 2026 mediante el plan Bachetón, con trabajos ya activos en carreteras federales. Esteva Medina aclaró que el monto total de 397,000 millones de pesos no incluye acciones complementarias como reconstrucción de puentes dañados, obras en el oriente del Estado de México ni programas adicionales de conservación vial.