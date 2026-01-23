En esta noticia Los estados con los peores resultados

La industria de la construcción se mantuvo en la senda negativa durante noviembre, debido al desplome de las obras del sector público, que incluyen los proyectos desarrollados por los tres órdenes de gobierno, mismas que entre enero y noviembre de este año tuvieron una caída histórica.

El valor de la producción en el sector se contrajo 8% anual, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, que elabora el Inegi (ENEC).

La actividad de la construcción es principalmente afectada por una disminución en las obras del sector público, pues el apartado de producción de obras elaboradas por contratistas del sector público tuvo una caída de 15.03% anual, por lo que este apartado acumuló 19 meses de bajas consecutivas.

Esto significa que el último mes donde hubo crecimiento en las obras públicas fue en mayo de 2024, un mes antes de la elección presidencial, donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum.

En el acumulado entre enero y noviembre de este año, el desarrollo de obra pública acumula una caída de 39.55% anual, lo que representa el peor dato desde que el Inegi inició el registro en 2007.

La presidenta Sheinbaum dijo durante la primera semana de este año que entre el 5 y el 9 de enero presentaría un plan de desarrollo de obras para los próximos cinco años; sin embargo, hasta el momento no se ha realizado el anuncio.

Aunque la construcción del sector privado también mostró una caída anual en noviembre, esta fue de 4.8% anual y acumula caídas en cuatro de los últimos cinco meses.

El desarrollo de obra de empresas privadas tampoco logró mantenerse en el lado positivo en el acumulado de enero a noviembre, pues tuvo una caída de 0.52% anual, la primera para un periodo similar desde 2021.

Los estados con los peores resultados

Al revisar las cuentas por estados, 21 de los 32 estados tuvieron resultados negativos en el valor de la producción, siendo Oaxaca, Campeche y Durangolas entidades con las caídas más pronunciadas en el sector.

El Inegi detalló que en Oaxaca, la caída del sector fue de 66% anual, seguido por Campeche, donde la contracción en noviembre fue de 60.4%, mientras que el tercer lugar lo ocupó Durango con una baja de 59.1%.

En sentido contrario, 11 entidades tuvieron resultados positivos, lo que representa apenas una tercera parte del país.

La entidad con el mayor crecimiento fue el Estado de México, con 46.5%, seguida por Guerrero con un alza de 39.2% e Hidalgo cierra el top 3 con una expansión de 36.1% anual.