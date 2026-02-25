La caída del dólar frente al peso, que el año pasado fue de 12.47%, fue el factor principal que afectó el resultado de la utilidad neta de Corporación Moctezuma, cuya utilidad neta se redujo 4% durante 2025, en comparación con el resultado de 2024. En su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa señaló que al 31 de diciembre de 2025, la utilidad neta de la participación de la controladora se ubicó en MXN $6,261 millones de pesos, contra MXN $6,521 millones reportados el año pasado. El principal factor que afectó el resultado de la cementera fue la debilidad del dólar frente al peso, pues el año pasado la moneda mexicana se apreció 12.47%, lo que generó una pérdida cambiaria de MXN $337 millones. Mientras tanto, en 2024 la empresa tuvo una utilidad cambiaria de MXN $418 millones. Pese a la reducción en la ganancia, las ventas netas mostraron un aumento anual de 2.9%, al alcanzar MXN $20,379 millones, debido a una ejecución estratégica que permitió compensar la debilidad del sector de la construcción. Además, el flujo de operación ascendió a MXN $9,362 millones, un alza de 6.2% en comparación con el mismo apartado de 2024. Para este año, Corporación Moctezuma espera una mejora en la actividad de la construcción, lo que generará una mejora en el resultado financiero en el mediano plazo. Esta expectativa responde a que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se acelerará a un crecimiento entre 1.2% y 1.5% para este año, sumado a una menor inflación a nivel global.