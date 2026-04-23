El Banco del Bienestar confirmó depósitos únicos para el viernes 24 de abril. La entidad bancaria que se encarga de dispersar los recursos correspondientes a los distintos apoyos económicos que entrega el Gobierno mexicano, entregará un monto de dinero durante el cierre de la penúltima semana de abril. El calendario de pagos difundido a través de los distintos canales oficiales de comunicación establece una transferencia única superior a los 11,000 pesos para mexicanos se hayan registrado y formen parte de una de las asistencias sociales más populares del país. Los depósitos que entregará el Banco del Bienestar durante el viernes 24 de abril están destinados a los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Se trata de una de las asistencias económicas más solicitadas por los estudiantes. La entidad bancaria llevará a cabo las transferencias correspondientes a los primeros 2 bimestres del corriente año, es decir, enero-febrero y marzo-abril, por lo que beneficiarios que reúnan determinadas condiciones recibirán un total de 11,600 pesos.