El estudio analizó el olfato de los perros y su análisis de los humanos.

En esta noticia La tecnología y la inmediatez, dos factores clave

Tener perros en lugar de hijos se ha convertido en una tendencia que acelera en México, debido a que las familias jóvenes postergan o declinan la decisión de la paternidad humana y la cambian por el pet parenting.

En México, aproximadamente siete de cada 10 hogares cuentan con una mascota, en un mercado que alcanzó un valor de u$s 5,661 millones el año pasado en el país, según datos de imarc y la consultora espera que para 2032, este mercado alcance un valor de u$s 8,492.3 millones.

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Además, GBM señala que el incremento en el costo de vida para criar hijos, así como la incertidumbre económica, ha hecho que cada vez más familias en el país prefieran animales de compañía sobre la crianza tradicional.

El 19 de julio se conmemora en México el Día del Perro y la importancia de los caninos dentro de las familias mexicanas también ha hecho que la demanda por servicios de bienestar animal se hayan disparado 124% en los últimos dos años.

La tecnología y la inmediatez, dos factores clave

De acuerdo con iké, empresa líder en soluciones y servicios, 55% de los 80 millones de animales de compañía que hay en el país son caninos, lo que representa 43.8 millones de perrhijos.

En este sentido, la empresa asegura que la inmediatez y la tecnología son factores fundamentales para el pet parenting, para lo cual se han consolidado como la primera “Asistech” en México, al integrar herramientas digitales para agilizar la atención y mejorar la experiencia del usuario en el cuidado animal.

En los últimos dos años, la solicitud de estos servicios ha incrementado más de 120% a nivel regional en sus operaciones en México, Colombia y Argentina, y un 43% solo en 2025 respecto al año anterior, posicionándose como la vertical de mayor crecimiento dentro de los sectores que ofrece la compañía.

El comportamiento de los usuarios muestra una clara inclinación hacia la digitalización y la inmediatez médica.

En México, los tres servicios más solicitados relacionados a mascotas, en orden de relevancia son: consulta médica veterinaria, análisis clínicos y veterinario a domicilio.

Particularmente en el país, el crecimiento más pronunciado es el de la modalidad de “veterinario online”, con un incremento de 41% en la demanda.