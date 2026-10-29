De acuerdo con Alberto Djemal, fundador y CEO de Grupo Klu, las empresas pueden recibir una propuesta de financiamiento en menos de 48 horas.

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Grupo Klu lanzó Klu Advance, una solución de financiamiento empresarial que ajusta la cobranza al comportamiento de las ventas de cada negocio, con el objetivo de facilitar el acceso a capital de trabajo sin comprometer los recursos necesarios para mantener la operación diaria.

José A. Toussaint, director comercial (CCO) de Grupo Klu, explicó que la herramienta busca atender las necesidades de liquidez de las empresas mediante un esquema de pagos vinculado con su desempeño comercial.

El mecanismo consiste en destinar automáticamente una parte de las ventas diarias al pago del financiamiento. Para evitar presionar las finanzas de los negocios, el monto tiene un límite máximo diario, de manera que las empresas puedan mantener recursos disponibles para cubrir sus gastos operativos.

Financiamiento en menos de 48 horas

De acuerdo con Alberto Djemal, fundador y CEO de Grupo Klu, las empresas pueden recibir una propuesta de financiamiento en menos de 48 horas y acceder a los recursos en un plazo de hasta cinco días.

La solución está dirigida a negocios que necesitan capital de trabajo para sostener sus operaciones, cubrir requerimientos inmediatos o aprovechar oportunidades de crecimiento. El esquema vincula los pagos con la actividad comercial, en lugar de establecer una cobranza ajena al comportamiento de los ingresos.

Con este lanzamiento, Grupo Klu amplía su oferta de servicios financieros para empresas. Su plataforma integra herramientas de pagos, adquirencia, tesorería, financiamiento, operaciones transfronterizas y beneficios corporativos.