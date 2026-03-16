En este sentido, se ha elaborado un listado de las principales operaciones que los ciudadanos del territorio azteca pueden llevar a cabo sin exceder el máximo establecido. La información proporcionada es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha comunicado a los contribuyentes del país el monto máximo de efectivo permitido para realizar diversas transacciones. Este organismo recaudador establece un límite en la cantidad de dinero que los mexicanos pueden utilizar sin ser notificados o sujetos a sanciones por movimientos sospechosos o irregularidades. A continuación, las disposiciones fiscales que debes tener en cuenta en México. El SAT establece, a través de su sitio web oficial, que la finalidad de imponer un límite a la cantidad de dinero que se maneja en efectivo es promover la formalidad en las transacciones y combatir la evasión fiscal. Para establecer el monto máximo permitido, se considera la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que fue creada hace casi una década con el propósito de reemplazar el salario mínimo en el cálculo de multas, sanciones económicas y otros pagos. De esta manera, se busca que los incrementos en el salario mínimo no afecten directamente estas obligaciones. Dado el último aumento de la AUMA, los límites establecidos para las operaciones son los siguientes: Para obtener más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo fiscal. Allí podrá enterarse de los detalles sobre esta medida.