El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a enviar mensajes a través del Buzón Tributario a miles de empresas en México, pero no se trata de una multa inmediata. El aviso está relacionado con las tasas efectivas promedio del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que la autoridad fiscal publicó para distintos sectores económicos. Cuando una empresa reporta una tasa menor al promedio de su actividad, el sistema la identifica como un posible riesgo fiscal. Esto no significa que exista automáticamente una irregularidad, pero sí puede convertirse en un primer paso hacia una revisión más profunda, especialmente dentro del programa de auditorías previsto para 2026. Las tasas efectivas de ISR representan el porcentaje real de impuesto que una empresa paga sobre sus ingresos, después de aplicar deducciones, estímulos y beneficios fiscales permitidos por la ley. A diferencia de la tasa nominal establecida en la legislación, este indicador muestra cuánto se paga realmente al final del ejercicio fiscal. El SAT construye estos promedios utilizando información que las propias empresas presentan ante la autoridad, como: Con estos datos se genera un promedio sectorial que sirve como referencia para comparar el comportamiento tributario de los contribuyentes dentro de una misma actividad económica. La publicación incluye 11 sectores económicos que agrupan alrededor de 80 actividades productivas, los cuales representan una parte importante de la recaudación federal. Entre los sectores considerados se encuentran: De acuerdo con los datos oficiales del SAT: Estos porcentajes no modifican la ley del ISR; únicamente funcionan como un punto de comparación para evaluar el cumplimiento fiscal dentro de cada sector. Cuando una empresa registra una tasa efectiva inferior a la referencia publicada, la autoridad fiscal puede enviar un aviso para que revise su situación y, si es necesario, se regularice de forma voluntaria. En estos casos, el SAT suele solicitar que el contribuyente: Si la empresa decide no corregir su situación o la autoridad detecta irregularidades relevantes, el caso podría escalar a una auditoría formal. Para 2026, el SAT tiene previsto realizar alrededor de 16,200 auditorías, de las cuales aproximadamente 1,200 estarán dirigidas a grandes contribuyentes. Por esta razón, aunque el aviso no representa una sanción inmediata, sí se convirtió en una señal de alerta para empresas de sectores estratégicos, que ahora deberán revisar con mayor detalle su carga fiscal antes de que comiencen los procesos de fiscalización.