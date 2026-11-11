Una mujer embarazada fue detenida tras el robo de un taxi y su condena de 20 años de prisión ahora será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagen ilustrativa.

Una noche de diciembre de 2022, una mujer y su pareja subieron a un taxi en el Estado de México. Poco después, el hombre amenazó al conductor con una punta metálica y le exigió dinero. La pareja fue detenida tras bajar del vehículo y ambos quedaron vinculados con el robo.

Ella terminó condenada a 20 años y 6 meses de prisión por robo agravado en transporte público y violencia moral. Pero su caso llegó años después hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 9 de noviembre de 2026, según Infobae, ordenó volver a analizar la sentencia. El máximo tribunal consideró que las autoridades no estudiaron de manera integral su embarazo, su maternidad y la relación que mantenía con el otro acusado.

El robo a un taxista que terminó con una condena de 20 años

Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2022, alrededor de las 22:27. La mujer y su pareja abordaron un taxi como pasajeros en el Estado de México. En un momento del trayecto, el hombre colocó una punta metálica en el cuello del conductor y le pidió dinero.

El taxista entregó una cantidad, pero los pasajeros exigieron más. Según la sentencia, la mujer también presionó al conductor para que entregara dinero. Los dos bajaron del vehículo y trataron de escapar. Sin embargo, fueron perseguidos y detenidos por policías que estaban cerca del lugar. Los agentes aseguraron la punta metálica y el dinero.

El 14 de septiembre de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec condenó a la mujer a 20 años y 6 meses de prisión. La sentencia fue confirmada el 23 de noviembre de ese mismo año por una sala de apelación.

La mujer sostuvo durante el proceso que su situación personal no había sido analizada de forma adecuada. Entre los elementos que planteó estuvo que cursaba un embarazo de alto riesgo al momento de su detención.

El embarazo de alto riesgo fue uno de los elementos que la Suprema Corte ordenó considerar al revisar el caso de la mujer condenada por el robo a un taxista. Imagen ilustrativa.

¿Qué pasó con el embarazo durante la detención?

La mujer aseguró que los policías ejercieron fuerza física y verbal durante su detención pese a que les había informado que estaba embarazada. También señaló que estaba acompañada de su hija menor.

De acuerdo con el expediente revisado por la Suprema Corte, la mujer afirmó que después perdió el embarazo. También denunció malos tratos durante el arresto. El tribunal colegiado que revisó su amparo directo consideró que esas circunstancias habían ocurrido después de la detención y que no modificaban por sí mismas la responsabilidad penal por el robo.

Ese tribunal sí ordenó dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para investigar los posibles malos tratos, pero rechazó el argumento de que existiera una situación de desigualdad de género que afectara el proceso.

Tras esa negativa, dictada en marzo de 2026, la mujer recurrió a la Suprema Corte.

La Suprema Corte ordenó volver a estudiar el caso

El expediente llegó al Pleno de la SCJN como amparo directo en revisión 3320/2026. El proyecto fue presentado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía y fue aprobado el 9 de noviembre por una mayoría de ocho votos contra uno, de acuerdo al sitio web Luces del siglo.

La Corte determinó que el tribunal anterior no había aplicado de manera integral la metodología de perspectiva de género e interseccionalidad. Para los ministros, no era suficiente analizar por separado el embarazo, la maternidad, la relación de pareja y las declaraciones de la acusada.

El nuevo análisis tendrá que estudiar si existían condiciones de dependencia, subordinación o violencia que pudieran haber influido en la conducta que se le atribuyó y en su posibilidad real de decidir sobre su participación. También deberá revisar las pruebas de manera conjunta, en lugar de valorar cada elemento de forma aislada.

La resolución no significa que la mujer haya sido absuelta ni que la Suprema Corte haya declarado que no cometió el robo. Tampoco establece que la relación sentimental con el otro acusado demuestre por sí misma que haya actuado bajo coacción.

El efecto de la decisión es otro: el tribunal colegiado deberá emitir una nueva resolución después de revisar el expediente con los criterios fijados por la Suprema Corte. Solo si las pruebas no permiten aclarar las circunstancias relevantes podrá plantearse la necesidad de reponer el procedimiento penal.