Compras en el Buen Fin | Imagen creada con la IA de Gemini

En esta noticia Más ventas, pero también mayor presión sobre el consumo

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) anticipa un crecimiento superior al 8% en las ventas de sus cadenas durante esta edición, un escenario más moderado que el del año anterior, aunque todavía positivo.

En 2025, las ventas de las empresas afiliadas a la asociación durante el Buen Fin crecieron 13.1% nominal y superaron los MXN $50,000 millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por Emilio Robleda, subdirector de Estudios Económicos y de Mercado de la ANTAD, durante un webinar organizado por el Consejo de la Comunicación.

La moderación prevista responde principalmente a dos factores: el menor dinamismo del consumo observado durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior y el adelanto de compras de ciertos productos electrónicos por el Mundial de futbol de 2026.

No obstante, las tiendas especializadas se mantienen como uno de los segmentos más dinámicos de la ANTAD. Sus ventas crecieron más del doble que las del conjunto de la asociación durante el Buen Fin de 2025, lo que evidencia que la temporada también beneficia a categorías más allá de las grandes cadenas departamentales y de autoservicio.

En el comercio electrónico, la participación también aumenta durante la campaña. Mientras que en un mes habitual representa entre 6% y 7% de las ventas de las cadenas afiliadas, durante el Buen Fin supera el 14%, más del doble de su peso habitual.

Más ventas, pero también mayor presión sobre el consumo

La expectativa de crecimiento de la temporada convive con el llamado de las autoridades a evitar que los descuentos se conviertan en un incentivo para asumir compromisos financieros que excedan la capacidad de pago de los hogares.

“Que la gente no se endeude de más, que realmente pueda tener un ejercicio de su capacidad de pago”, señaló Salomón Rosas, director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.

El funcionario recordó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comienza desde septiembre el monitoreo de precios para verificar que las ofertas anunciadas sean reales. Además, cuenta con herramientas para comparar precios y un simulador que permite calcular el costo total de las compras financiadas.

Como referencia de la operación del programa, Rosas informó que durante el Buen Fin de 2025 la Profeco recibió 311 inconformidades, de las cuales 298 fueron atendidas y subsanadas en el momento.

La campaña también contempla un sorteo fiscal con una bolsa de MXN $500 millones de pesos que se distribuye entre comercios y consumidores, con el propósito de incentivar el uso de tarjetas de crédito y débito.

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y tiene como objetivo superar los MXN $219,200 millones de pesos en ventas registrados en la edición anterior.