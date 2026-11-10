Por lo general, las señales preventivas tienen forma de cuadrado colocado sobre una de sus diagonales y presentan las esquinas redondeadas. Composición propia.

Las señales de tránsito son fundamentales para mantener la seguridad vial, tanto en las ciudades como en las carreteras. Conocer su significado y respetar sus indicaciones permite prevenir situaciones de riesgo y contribuir a la reducción de accidentes.

Entre los distintos tipos de señalizaciones viales se encuentran las preventivas, que se distinguen por tener un fondo amarillo de material reflejante y símbolos negros. Su objetivo es advertir a los conductores sobre posibles peligros o condiciones que podrían representar un riesgo durante el trayecto.

Capufe tiene la responsabilidad de clasificar las señales de tránsito, colocarlas y darles mantenimiento en las autopistas y puentes federales que administra.

Estas señales buscan captar la atención de quienes están al volante para que puedan anticiparse y tomar las precauciones necesarias, protegiendo tanto su integridad como la de los demás usuarios de la vía. Entre ellas destaca una señal que puede encontrarse durante los viajes por carretera y que muestra la figura de un auto acompañado de varios puntos.

Qué significa la señal de tránsito de rombo amarillo con un auto centrado y puntos arriba del vehículo

Según explica Caminos y Puentes Federales (Capufe), este símbolo advierte sobre la proximidad de zonas con condiciones climáticas desfavorables que pueden reducir considerablemente la visibilidad, como es el caso de:

Niebla

Lluvia

Nieve

Tolvaneras

Recomendaciones si aparece un rombo amarillo con un auto centrado y puntos arriba del vehículo

Ante estas circunstancias, es fundamental extremar las precauciones para poder ver y ser vistos por otros vehículos. Una de las primeras medidas consiste en reducir la velocidad y encender las luces principales. Cuando las condiciones meteorológicas sean especialmente adversas, también puede ser necesario activar las luces intermitentes.

Asimismo, la humedad y las gotas de lluvia pueden acumularse sobre el parabrisas y dificultar la visión. Por eso, se recomienda:

Ajustar el sistema de desempañado Ajustar la velocidad de los limpiaparabrisas según las necesidades del momento

Si el vehículo no cuenta con faros antiniebla, es importante utilizar las luces bajas para mejorar la visibilidad.

Otra recomendación es evitar los cambios de carril y permanecer en el propio , manteniendo siempre la atención sobre el camino. Durante estos trayectos, los animales y los objetos que puedan encontrarse sobre la carretera resultan más difíciles de detectar.

En situaciones de frío extremo, además, la niebla o la humedad pueden congelarse al entrar en contacto con superficies frías y formar el denominado hielo negro, una capa prácticamente invisible que vuelve el pavimento resbaladizo.