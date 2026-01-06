El arranque de 2026 llegó con buenas noticias para millones de mexicanos que dependen de los programas sociales del gobierno federal. Las autoridades confirmaron oficialmente los nuevos montos que se depositarán en las Tarjetas del Bienestar durante este primer bimestre del año, superando las cifras del ejercicio anterior.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, fue la encargada de anunciar durante la conferencia matutina del 5 de enero los ajustes correspondientes con el inicio del ciclo fiscal. Los depósitos ya comenzaron a realizarse de forma escalonada, beneficiando a más de 18 millones de personas en todo el territorio nacional.

Las Tarjetas del Bienestar ya reflejan los aumentos del 2026: adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad reciben sus depósitos bimestrales de manera automática y sin trámites adicionales. Fuente: Gobierno de México

El nuevo monto bimestral supera las expectativas

Los adultos mayores inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas mayores verán reflejado en sus cuentas bancarias un total de 6,400 pesos cada dos meses.

El incremento no fue menor: 200 pesos extra por bimestre significan 100 pesos mensuales más en el bolsillo de cada beneficiario. Aunque pueda parecer modesto, para muchas familias mexicanas este ajuste marca una diferencia importante en su economía cotidiana, especialmente en tiempos donde la inflación sigue impactando el poder adquisitivo.

Otros programas sociales también recibieron aumentos

La Pensión para Adultos Mayores no fue la única en experimentar ajustes. El gobierno federal actualizó las cantidades de diversos programas de asistencia social para adaptarse al contexto económico actual:

Pensión Mujeres Bienestar (60-64 años): 3,100 pesos bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad : 3,300 pesos bimestrales

Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales

Calendario de pagos escalonado hasta finales de enero

Para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, la dispersión de los recursos sigue un sistema alfabético basado en el primer apellido de cada titular. El proceso arrancó el 5 de enero y se extenderá hasta el 28 del mismo mes.

Las autoridades aclararon que no existe obligación de retirar el dinero el mismo día del depósito. Los fondos permanecen seguros en la cuenta bancaria y pueden utilizarse gradualmente, ya sea mediante retiros en cajeros automáticos, compras con terminal punto de venta o pago de servicios.

Es importante recordar que el gobierno federal no cobra comisiones por la entrega de estos apoyos económicos, ni existen gestores autorizados para realizar trámites. Cualquier persona que solicite datos personales, números de identificación o dinero a cambio de facilitar el apoyo debe ser reportada como posible fraude.

¿Qué deben saber los beneficiarios sobre este incremento?

El aumento forma parte del ajuste anual que se realiza en el comienzo de cada ejercicio fiscal y no requiere trámites adicionales. Los beneficiarios que ya estaban inscritos recibirán automáticamente el nuevo monto sin necesidad de acudir a ninguna oficina o actualizar documentación.

Para quienes aún no forman parte del padrón, pero cumplen con los requisitos, la Secretaría de Bienestar mantiene abiertas las convocatorias de registro. La información sobre fechas, sedes y documentación necesaria se publica exclusivamente a través de canales oficiales.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población verificar cualquier información relacionada con montos, fechas o cambios en las reglas de operación únicamente a través de fuentes oficiales, evitando caer en desinformación o intentos de estafa que circulan en redes sociales y mensajería instantánea.