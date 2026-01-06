El Gobierno confirmó el aumento en las becas para el 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al primer bimestre de 2026 (enero–febrero) para los programas sociales del Gobierno de México, a través del Banco del Bienestar. La información fue presentada durante la Mañanera Del Pueblo, como parte de la estrategia de transparencia y comunicación directa con la población beneficiaria.

Acompañada por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, la mandataria detalló que más de 18.2 millones de derechohabientes recibirán sus recursos mediante la Tarjeta del Bienestar, siguiendo un calendario escalonado conforme a la primera letra del apellido, con una inversión social total de 99.3 mil millones de pesos.

La secretaria Ariadna Montiel Reyes confirmó las nuevas fechas de cobro. Gobierno de México

Nuevos montos confirmados para el bimestre enero–febrero 2026

Durante la presentación oficial, las autoridades federales confirmaron los montos actualizados que recibirán las personas beneficiarias de los principales programas sociales, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con el bienestar de los sectores más vulnerables.

Los apoyos económicos quedaron establecidos de la siguiente manera para este primer bimestre del año, mismos que serán depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios y con disponibilidad inmediata a partir del día señalado en el calendario.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Calendario de pagos para enero y febrero. Gobierno de México

Calendario de pago por letra del primer apellido

La Secretaría de Bienestar informó que los depósitos se realizarán del 5 al 28 de enero de 2026, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar el cobro ordenado de los recursos.

Las fechas establecidas son las siguientes:

A: lunes 5 de enero

B: martes 6 de enero

C: miércoles 7 y jueves 8 de enero

D, E, F: viernes 9 de enero

G: lunes 12 y martes 13 de enero

H, I, J, K: miércoles 14 de enero

L: jueves 15 de enero

M: viernes 16 y lunes 19 de enero

N, Ñ, O: martes 20 de enero

P, Q: miércoles 21 de enero

R: jueves 22 y viernes 23 de enero

S: lunes 26 de enero

T, U, V: martes 27 de enero

W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Finalmente, las autoridades recordaron que a partir del día del depósito los recursos pueden ser utilizados libremente, ya sea para retiro en efectivo o pagos con tarjeta. Para más detalles o aclaraciones, las personas beneficiarias pueden consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar o acudir a los módulos del Banco del Bienestar.