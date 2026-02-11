El Gobierno de México anunció la noticia más esperada por el sector poblacional de edad más avanzada: la apertura del proceso de inscripción a la Pensión Bienestar. Las fechas de registro fueron confirmadas por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a través de sus redes sociales. Los jubilados del territorio azteca que quieran acceder a este apoyo económico, deberán tomar nota de una serie de requisitos y del plazo establecido para cobrar los más de 6,000 pesos que deposita el Banco del Bienestar. La Pensión para el Bienestar forma parte de una lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno de México a los sectores de la población que se encuentren inmersos en un contexto de vulnerabilidad social. Uno de estos sectores está integrado por los adultos mayores. Quienes quieran percibir una asistencia por parte del Gobierno, tendrán que cumplir con distintos de requisitos: Los depósitos de la Pensión Bienestar se otorgan de manera bimestral. Este esquema de dispersión aplica para un gran número de apoyos económicos. Los pagos correspondientes al primer bimestre, en este sentido, se realizaron durante el mes de enero. En lo que respecta a los segundos depósitos, los beneficiarios deberán aguardar hasta marzo para ver acreditado su dinero en las cuentas del Banco del Bienestar. Para mayor información sobre fechas de cobro, se aconseja estar pendiente de los comunicados que emitan el Banco del Bienestar y otras entidades gubernamentales De acuerdo a las últimas publicaciones que realizó el Gobierno mexicano, a través de sus distintos funcionarios, el proceso de registro a la Pensión Bienestar se llevará a cabo durante la tercera semana de febrero. Al respecto, la Secretaria del Bienestar confirmó que del 16 al 22 de febrero se realizará la inscripción a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.