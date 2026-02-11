La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que la Línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) será la más extensa a nivel global, con una longitud superior a los 11 kilómetros. Los pasajeros disfrutarán de un mejor servicio de transporte público, con una conectividad significativa para la nación. Esta obra busca fortalecer la conectividad en áreas con alta demanda de traslado y facilitar los desplazamientos de miles de personas que habitan en el sur de la capital, al ofrecer recorridos más ágiles, seguros y eficientes, además de reducir considerablemente los tiempos de traslado. Conoce los detalles de esta línea y sácale provecho, en caso de trasladarte dentro de la capital del país. La SICT subrayó que esta nueva línea forma parte de una estrategia enfocada en promover un modelo de transporte más sustentable. Al tratarse de un sistema eléctrico, el Cablebús se destaca por: Con la puesta en marcha de la Línea 4, este sistema se consolida como un componente estratégico dentro de la red de transporte público capitalina, ampliando su cobertura y garantizando el acceso a la movilidad para un mayor número de habitantes. Esta nueva ruta se integrará a las líneas ya operativas, reforzando la infraestructura de transporte y ratificando el compromiso de las autoridades con una Ciudad de México más conectada e incluyente. El pasaje en la Ciudad de México tiene un precio de 7 pesos por viaje. El acceso se paga únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), que puede recargarse en los módulos y máquinas disponibles dentro de las estaciones. Cabe destacar que se ofrece servicio gratuito para los menores de 5 años, personas con discapacidad y adultos mayores a partir de los 60 años. En cuanto a los horarios, generalmente opera de lunes a viernes de 05 a 23; los sábados de 06 a 23, y los domingos de 07 a 23.