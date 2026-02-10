El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó las nuevas reglas para viajar en transporte público, particularmente en el Metro. Se trata de una serie de pautas obligatorias para los pasajeros, con el fin de que puedan mantener el orden y la seguridad dentro de la capital. En detalle, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) mantiene vigente la campaña permanente “Por un Metro más seguro y eficiente”, cuyo propósito es fomentar el respeto y mejorar la movilidad en el Metro, que moviliza en promedio a 4.5 millones de personas cada día. La estrategia busca disminuir conflictos entre usuarios y proteger áreas clave como pasillos y andenes, donde se concentran miles de personas. Las disposiciones forman parte de una continua campaña de concientización que debe ser respetada por cada uno de los pasajeros. Las recomendaciones están orientadas a agilizar el flujo de usuarios, fortalecer la cultura cívica y garantizar el respeto a los espacios y asientos destinados a los siguientes grupos sociales: Por su parte, las autoridades recuerdan que existen sanciones contempladas en la Ley de Cultura Cívica y en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para quienes incumplan las normas. A través de redes sociales, el Metro difunde las siguientes medidas: Quienes no cumplan con las normas de seguridad serán sancionados por la legislación capitalina. Si se cometió una falta, la persona puede ser remitida a un Juzgado Cívico, donde un juez determinará la sanción correspondiente. El Artículo 230 de la Ley de Movilidad establece diversas prohibiciones, entre ellas: Las autoridades reiteran el llamado a utilizar correctamente las instalaciones y a respetar las normas para contribuir a un servicio más ordenado, seguro y eficiente para todos. El organismo insistió en evitar correr en pasillos, andenes y escaleras, ya que esto puede provocar accidentes. “Por un Metro más seguro y eficiente, camina con precaución y evita correr en las instalaciones”, reiteran en sus mensajes.