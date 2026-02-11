Un grupo específico de estudiantes mexicanos está recibiendo durante febrero un depósito extraordinario en sus tarjetas del Banco del Bienestar. La Secretaría del Bienestar, junto con la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas, inició la dispersión de un pago triple que beneficia a miles de jóvenes en el país. La medida forma parte de una estrategia de nivelación financiera implementada por las autoridades educativas. El objetivo es asegurar que todos los beneficiarios del programa de becas educativas reciban la totalidad de los recursos que les corresponden, equiparando la situación de quienes ingresaron recientemente al sistema. Este mecanismo busca corregir los desfases generados por los tiempos que requieren los procesos administrativos. De esta forma, los nuevos incorporados podrán alcanzar el mismo estatus que aquellos estudiantes que ya venían recibiendo sus apoyos de manera regular desde ciclos escolares anteriores. El depósito extraordinario está destinado únicamente a estudiantes de secundaria pública que completaron su inscripción al programa durante septiembre de 2025. Adicionalmente, deben haber recibido su Tarjeta del Banco del Bienestar en enero de 2026, lo que los identifica como beneficiarios de nuevo ingreso. Este grupo específico no había podido cobrar sus apoyos en meses previos debido a que los trámites de registro, validación de documentos y emisión de tarjetas estaban en proceso. La Coordinación Nacional de Becas diseñó este pago acumulado para resolver la situación y garantizar que no pierdan los recursos correspondientes. Los periodos contemplados en este depósito acumulado son septiembre-octubre de 2025, noviembre-diciembre de 2025 y el bimestre actual de enero-febrero de 2026. Al recibirlos en una sola exhibición, los estudiantes obtienen de manera inmediata todos los recursos devengados desde su incorporación oficial. Una vez que se completaron todos los trámites administrativos necesarios durante el mes de enero, las autoridades procedieron a liberar la totalidad de los montos pendientes. Con esta acción, los estudiantes de nuevo ingreso quedan financieramente nivelados con el resto de los beneficiarios del programa nacional de becas educativas.