El Gobierno del Estado de México lanzó la campaña “¡Di No al Coyotaje!” con el objetivo de frenar prácticas ilegales en trámites administrativos, reforzando controles internos y advirtiendo consecuencias legales para servidores públicos que incurran en irregularidades. La estrategia del Gobierno de México busca cerrar el paso a intermediarios y actos de corrupción que afectan a la ciudadanía, recordando que ningún funcionario puede solicitar pagos o favores. “Ninguna persona servidora pública puede solicitar pagos, dádivas o favores”, señala el comunicado. La Oficialía Mayor, en coordinación con autoridades de control, impulsa acciones para garantizar procesos transparentes, incluyendo supervisión constante y mecanismos de denuncia ciudadana. Estas medidas contemplan sanciones administrativas y posibles responsabilidades legales para quienes incumplan la norma. “El objetivo es erradicar prácticas indebidas”, indica la autoridad, al subrayar que cualquier intento de cobro ilegal será investigado. Las sanciones pueden escalar desde multas hasta procedimientos que deriven en inhabilitación o procesos judiciales. El Gobierno estatal exhortó a la población a denunciar irregularidades mediante canales oficiales, destacando que los trámites deben realizarse sin intermediarios. “Se exhorta a la población a denunciar cualquier intento de cobro indebido”, puntualiza el documento. Asimismo, recalca que ningún resultado administrativo puede alterarse mediante pagos o gestores externos. “Los procedimientos se realizan exclusivamente a través de canales oficiales”, advierte la campaña, reforzando el mensaje de legalidad y transparencia institucional.