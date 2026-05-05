Este martes, 5 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.3177 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.69%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.5 pesos y un mínimo de 20.47 pesos. En la última semana, la cotización del euro cayó -0.24% y en el último año descendió -7.30%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró dos rachas alcistas de tres jornadas separadas por breves retrocesos y cerró con dos descensos; pese a la corrección final, el balance del periodo fue ligeramente positivo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 5.62%, es menor que su volatilidad anual del 7.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un incremento en el valor de la moneda. Este comportamiento sugiere que la fuerza del Euro se ha fortalecido, generando confianza en los inversores. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en los próximos días o si se tratará de un aumento temporal. La estabilidad a largo plazo dependerá de factores económicos y políticos en la zona euro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.