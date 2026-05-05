El Banco del Bienestar confirmó la noticia más esperada por los habitantes del territorio azteca que se han inscrito para cobrar uno de los apoyos económicos más solicitados del país. El Gobierno mexicano asiste a los sectores de la población más vulnerables a partir de depósitos de dinero que les permitan hacer frente a los distintos gastos que tengan. Dentro de estos grupos poblacionales, se destacan los adultos mayores, las personas con discapacidad y las mujeres, que cuentan con la posibilidad de cobrar una suma de pesos mexicanos de forma bimestral. Conoce todos los detalles, los requisitos para cobrar la pensión y quiénes se encuentran asignados para cobrar la primera semana de mayo. La Pensión para el Bienestar forma parte de una lista de Programas del Bienestar que el Gobierno mexicano otorga a los sectores de la población que se encuentren inmersos en un contexto de vulnerabilidad social. La Secretaría del Bienestar, la entidad que se encarga de asignar estos apoyos económicos, establece una serie de requisitos que son necesarios cumplir para acceder a un monto de dinero bimestral. En este sentido, los adultos mayores no son los únicos habitantes del país que cuentan con la posibilidad de inscribirse a esta ayuda. La administración nacional contempla, además, a otros ciudadanos que presenten necesidades, como las mujeres, las personas con discapacidad y las madres trabajadoras. Los requisitos en este sentido, al igual que las sumas de dinero que se otorgan, varían según la categoría a la cual se hayan registrado: Cabe recordar que los depósitos de la Pensión Bienestar, al igual que el resto de las asistencias gubernamentales, se otorgan de manera bimestral y por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de la letra inicial de su apellido. En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar, quienes cobrarán la primera semana de mayo serán las siguientes personas: