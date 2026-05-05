Durante el cierre de mercados de este martes, 5 de mayo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.76, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.65% en comparación con su costo en la sesión de apertura. En el mercado del Dólar canadiense, la cotización subió 0.38% en la última semana, pero cayó -5.69% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró 5 alzas y 5 caídas: fortaleza en la primera parte, pero tres descensos consecutivos al final que erosionan el avance y dejan un sesgo ligeramente bajista. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 7.77%, es menor que la volatilidad anual de 8.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, como lo indica el dato de -1. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un aumento gradual en su valor frente a otras divisas. Este incremento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá, lo que genera confianza en los inversores. Sin embargo, es importante monitorear este comportamiento para anticipar posibles fluctuaciones en el futuro. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.