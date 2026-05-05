La legislación italiana establece con claridad que la ciudadanía se transmite exclusivamente por línea sanguínea, el llamado iure sanguinis, y no por el apellido. Lo que determina el derecho son tres condiciones: Ni el apellido, ni su origen fonético, ni su escritura tienen ningún peso jurídico en el proceso. Una pregunta frecuente entre los solicitantes es si tener un apellido que “suena español” los excluye del trámite. La respuesta es no. La castellanización de apellidos fue un fenómeno muy común entre los italianos que emigraron a América Latina durante el siglo XIX y principios del XX. Giuseppe se convirtió en José, Russo en Ruso, Di Santo en Disanto. Estas variaciones no anulan el derecho a la ciudadanía, aunque sí pueden requerir rectificaciones administrativas o judiciales para corregir las discrepancias en las actas. Aunque no existen apellidos con más o menos validez legal, algunos casos sí pueden presentar mayores complejidades durante el trámite. Los apellidos muy comunes pueden requerir pruebas adicionales para evitar confusiones entre distintas líneas familiares. Los apellidos deformados o castellanizados pueden necesitar peritajes o correcciones documentales. Y algunos consulados examinan con mayor rigurosidad aquellos casos en los que hay dudas sobre la italianidad del ancestro. En todos estos escenarios, la diferencia la hace el asesoramiento legal, no el apellido en sí. La existencia de una lista de apellidos que facilita el trámite para obtener la ciudadanía italiana es un mito que persiste porque responde a la necesidad de simplificar un proceso que puede ser largo y complejo. La ciudadanía italiana por iure sanguinis es un derecho que depende exclusivamente de la existencia de una línea sanguínea comprobable con documentación legal que conecte al solicitante con un ciudadano italiano originario. El apellido es, en este proceso, un dato secundario. Antes de desistir o avanzar basándose en listas sin respaldo oficial, la recomendación de los expertos es consultar con un profesional del derecho especializado en ciudadanía italiana.