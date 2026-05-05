El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés), es uno de los trastornos de salud que mayor notoriedad ha adquirido en los últimos años, particularmente entre quienes padecen de manera persistente problemas digestivos y se lo atribuyen a causas generales como el estrés o una mala alimentación. Sin embargo, en muchos casos hay una condición silenciosa detrás que pasa desapercibida hasta que los síntomas se vuelven difíciles de ignorar, como la hinchazón constante, las náuseas o la diarrea recurrente. Cuando estos signos aparecen de forma prolongada, los especialistas advierten que podría haber un desequilibrio más profundo en el sistema digestivo. Identificarlo a tiempo es clave para evitar complicaciones mayores. El SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ocurre cuando aumenta de forma anormal la cantidad de bacterias en esta zona del sistema digestivo. A diferencia del intestino grueso, el intestino delgado debería tener una menor carga bacteriana debido al tránsito constante de alimentos y la acción de la bilis. Cuando este equilibrio se altera, las bacterias comienzan a fermentar los alimentos antes de tiempo. Esto genera gases, toxinas y una interferencia directa en la absorción de nutrientes. Como resultado, pueden aparecer diarrea, pérdida de peso y malnutrición. Los síntomas del SIBO suelen confundirse con otros trastornos digestivos, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Entre los más frecuentes se encuentran la distensión abdominal, el dolor, la sensación de saciedad rápida y las náuseas. También pueden aparecer signos más severos como la pérdida de peso involuntaria, la falta de apetito y la diarrea persistente. Los especialistas recomiendan consultar cuando estos síntomas se mantienen en el tiempo o se intensifican. En casos más avanzados, el SIBO puede provocar deficiencias nutricionales importantes, especialmente de vitamina B12, lo que impacta en el sistema nervioso y puede generar fatiga, debilidad o incluso alteraciones neurológicas. El tratamiento del SIBO suele centrarse en controlar el crecimiento bacteriano y abordar la causa subyacente. En la mayoría de los casos, los médicos indican antibióticos específicos para reducir la cantidad de bacterias en el intestino delgado. Sin embargo, no se trata solo de medicación. También se evalúan factores como cirugías previas, enfermedades como diabetes o enfermedad de Crohn, y alteraciones estructurales del intestino que puedan haber favorecido el problema. Entre las recomendaciones más habituales, los especialistas destacan: En algunos casos más complejos, puede ser necesaria una intervención quirúrgica, aunque no es lo más frecuente. La clave está en un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado que permita recuperar el equilibrio del sistema digestivo. En lo que respecta a la alimentación, la corrección de las deficiencias nutricionales es una parte crucial del tratamiento del crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, particularmente en personas con pérdida de peso severa. Cabe destacar que la malnutrición se puede tratar, pero el daño que causa no siempre se puede revertir. Estos tratamientos pueden mejorar las deficiencias vitamínicas, reducir el dolor intestinal y ayudar con el aumento de peso. Según la Clínica de Mayo, las mejores alternativas son a base de: