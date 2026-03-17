Aunque hoy es posible ahorrar para el retiro desde 1 peso, sin comisiones y de forma digital, más de 52 millones de mexicanos con cuenta de Afore no realizan aportaciones voluntarias, desaprovechando una herramienta clave para mejorar su pensión futura, dijo Jorge López, presidente del Consejo en Millas para el Retiro. El directivo explicó que, aunque existen alrededor de 74 millones de cuentas de Afore en el país, solo 21 millones reciben contribuciones a través de un patrón, lo que deja a una amplia mayoría con la posibilidad de ahorrar de manera independiente, pero sin hacerlo. “El haber abierto el espectro para que ahorres desde 1 peso hasta 10,000 pesos diarios es realmente para no tener excusa”, afirmó. El reto se concentra principalmente en los trabajadores independientes e informales, quienes, aunque cuentan con una Afore, no generan ahorro constante para su retiro. “La idea es cómo ayudamos a todas aquellas personas informales a ahorrar como si se comportaran como sus propios patrones”, señaló López. Bajo este modelo, plataformas como Millas para el Retiro, en alianza con STP, permiten realizar aportaciones voluntarias mediante herramientas digitales como SPEI, CoDi o Dimo, con el objetivo de facilitar y automatizar el ahorro. “Si tú eres una persona independiente, tú eres tu patrón. La pregunta es cuándo vas a empezar a hacer tus propias aportaciones”, subrayó. Uno de los principales cambios es la posibilidad de realizar aportaciones desde montos mínimos, lo que busca eliminar la barrera de entrada al ahorro voluntario. “Si tú quieres, desde hoy puedes ahorrar un peso diario a través de estos pagos digitales que además tienen cero costo para ti”, indicó. Además, el sistema permite automatizar los depósitos para que el ahorro sea constante sin requerir intervención activa del usuario. “El chiste es automatizarlo, que sea algo lo suficientemente chiquito para que no te duela, pero que esté constantemente mandando dinero para el retiro”, agregó. A diferencia de otros países donde los sistemas de pensiones enfrentan presiones financieras, en México el sistema de ahorro para el retiro está respaldado por cuentas individuales. “El sistema de ahorro para el retiro está perfectamente fondeado. El dinero que está en tu cuenta es tuyo y nadie más lo puede tocar”, afirmó López. No obstante, el nivel de pensión que recibirán los trabajadores dependerá directamente del monto acumulado a lo largo de su vida laboral, especialmente del ahorro voluntario. “Lo que estamos tratando de promover es que la gente se concientice de que con el dinero que tiene ahorrado es con lo que va a vivir cuando deje de trabajar”, dijo. Pese a los avances en digitalización, reducción de costos y nuevas herramientas tecnológicas, el principal obstáculo sigue siendo la falta de educación financiera y de hábito de ahorro entre la población. “Es gratis, digital, inmediato y automático. De verdad, ya no hay excusa, es que le metan tantitas ganas”, afirmó. El directivo consideró que el sistema, las instituciones y las plataformas tecnológicas ya han hecho su parte, por lo que ahora corresponde a los usuarios asumir un rol activo en la construcción de su retiro. “Si llegas a la edad de retiro sin dinero, fueron tus hábitos los que te llevaron a eso”, concluyó.