El hombre más rico de México encendió el debate sobre el futuro de las pensiones en el país. Hace un tiempo, Carlos Slim explicó en múltiples ocasiones su postura de que los programas de transferencias directas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y los esquemas de retiro del IMSS e ISSSTE son insostenibles y deben ser reemplazados. En su lugar, el magnate propuso un modelo basado en el empleo productivo y el trabajo continuo: que los mexicanos posterguen su jubilación hasta los 75 años. Una visión que choca de frente con los derechos conquistados por millones de trabajadores y que generó reacciones encontradas en todo el espectro político y social del país. Carlos Slim expresó su visión en varias ocasiones, con uno de sus pronunciamientos más notorios ocurrido en la 19ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz celebrada en Monterrey. En ese escenario, cuestionó abiertamente los programas de asistencia directa, argumentando que no son herramientas reales para combatir la pobreza. Luego, reafirmó su postura de manera contundente: propuso que los mexicanos sigan trabajando hasta los 75 años, edad que coincide, no casualmente, con la esperanza de vida promedio actual en el país. Para él, el trabajo no es únicamente una fuente de ingresos, sino la única vía legítima hacia el bienestar social. En 2019, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno creó la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un beneficio que cubre a todos los mayores de 65 años y alcanza a unos seis millones de personas. Para Carlos Slim, mantener ese volumen de transferencias resulta inviable. Afirmó que el Producto Interno Bruto de México creció apenas un 1% en tres décadas, lo que hace imposible sostener el modelo actual sin comprometer el desarrollo económico del país. En esa misma línea, señaló que naciones europeas ya enfrentan desequilibrios severos por el retiro anticipado de grandes sectores de su población, y advirtió que Estados Unidos podría seguir un camino similar si no reforma su sistema de pensiones a tiempo. Para el empresario, la pobreza no se erradica con ayuda regalada, sino con un nivel mínimo de bienestar que provenga del trabajo. Su argumento central descansa sobre un dato demográfico: la esperanza de vida en México pasó de 61 a 75,5 años en medio siglo, lo que, según él, obliga a redefinir por completo la forma en que se entienden el trabajo y la jubilación. Lo que no menciona Carlos Slim, y que el debate público no puede ignorar, es que postergar la jubilación en un país con alta informalidad laboral, brechas de género y desigualdad estructural no es una opción real para millones de trabajadores mexicanos.