Durante los últimos años, las Afores incrementaron su participación en inversiones alternativas respaldadas por portafolios de crédito privado, anticipando un mayor desarrollo de Obligaciones de Préstamos Colateralizados (CLO, por sus siglas en inglés) en México. “El crecimiento reciente de inversiones alternativas por parte de las Afores genera un entorno favorable para las emisiones de CLO en el mercado mexicano”, destacó Moody’s en en un análisis. Estas operaciones forman parte de un mercado de financiamiento estructurado que ha comenzado a mostrar mayor flexibilidad en el diseño de las transacciones y diversificación de activos. El mercado tradicional de Valores Respaldados por Activos (ABS, por sus siglas en inglés) se ha basado en colaterales altamente diversificados, como arrendamientos, microcréditos y créditos de nómina, con niveles estándar de aforo y límites por acreditado, geografía y tipo de activo. “La liquidez actual incentiva a los estructuradores a probar esquemas novedosos de amortización y disposición”, agregó Moody’s. Esto ha permitido la llegada de Obligaciones de Deuda Colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés) respaldadas por deudores corporativos, infraestructura y financiamiento de proyectos. Las CDO presentan riesgos distintos a los ABS, sobre todo por la concentración de activos y la correlación de pagos entre ellos. Moody’s señaló: “Las emisiones deben contar con estructuras que mitiguen la correlación de pagos, incluyendo aforos adecuados, reservas y fideicomisos de garantía”. Estas medidas buscan proteger el capital invertido y asegurar la recuperación en caso de incumplimientos. “El apetito de los inversionistas y las condiciones de liquidez actuales crearán un entorno propicio para el desarrollo de nuevos tipos de emisiones estructuradas”, concluyó Moody’s. Esto incluye esquemas más flexibles de amortización, disposiciones innovadoras y la incorporación de activos que antes eran menos comunes, fortaleciendo la sofisticación y diversidad del mercado financiero local.