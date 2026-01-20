En esta noticia De cuánto es el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de inscripciones en febrero de 2026, ampliando su cobertura para incorporar a más beneficiarios.

La iniciativa, implementada por el gobierno de México desde 2019, está dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen, ofreciendo capacitación laboral gratuita durante 12 meses.

De cuánto es el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro

Los participantes recibirán un apoyo mensual de 9,582 pesos, cifra que refleja el ajuste al salario mínimo para 2026. Adicionalmente, todos los inscritos contarán con seguro médico del IMSS que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo, garantizando protección integral durante el periodo de capacitación.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

La meta del programa para este año contempla la incorporación de 500 mil jóvenes, quienes percibirán los apoyos económicos cada dos meses. Desde su inicio, la iniciativa ha sumado 3,423,461 participantes, el 58% de ellos mujeres, representando una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos.

Proceso de registro y requisitos de acceso

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx , donde los interesados acceden a la sección “Registro de aprendiz” para ingresar sus datos personales. Después de seleccionar esta opción en la página principal, se debe completar la información general, ubicar la dirección del domicilio en el mapa, cargar una fotografía y descargar la carta compromiso antes de finalizar el registro.

Los requisitos para acceder al programa son:

tener entre 18 y 29 años

no estar estudiando ni trabajando al momento del registro

aceptar la carta compromiso del programa.

Especialidades y certificación profesional

Cada Centro de Trabajo determina jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana. Los aprendices pueden seleccionar una de nueve especialidades disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud, según sus intereses y aptitudes.

Tras completar los doce meses de capacitación, los participantes obtienen un certificado que acredita las habilidades desarrolladas durante el programa. Esta propuesta federal fomenta el crecimiento integral de la juventud y responde a los requerimientos del sector productivo, reconociendo también la labor de empresas y tutores que participan en la formación.

Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios con una inversión aproximada de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse a la Línea del Gobierno (079), disponible las 24 horas, o al número 800 841 2020, que brinda atención de lunes a sábado para resolver dudas sobre el programa y trámites relacionados.