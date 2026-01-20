La Cartilla del Servicio Militar Nacional se consolidó como un requisito clave para acceder a empleos en México, especialmente dentro del sector público y las instituciones de seguridad. Aunque se trata de una obligación constitucional para los mexicanos de entre 18 y 39 años, su impacto va mucho más allá del deber cívico: no contar con este documento puede cerrar definitivamente las puertas a múltiples oportunidades laborales.

En la práctica, la Cartilla Militar es indispensable para ocupar cargos en dependencias gubernamentales, fuerzas armadas, corporaciones policiacas y otras entidades del Estado. Por ese motivo, miles de jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral formal se ven afectados cuando no cumplen con este trámite obligatorio.

Sin cartilla liberada no hay empleo público: dependencias federales, estatales y municipales están legalmente impedidas de contratar a hombres que no acrediten el cumplimiento del Servicio Militar Nacional. Fuente: archivo

Empleos en el sector público: la cartilla como requisito infranqueable

El ámbito donde la Cartilla Militar es más exigida es el sector público. De acuerdo con la Ley General del Servicio Militar Nacional, todos los funcionarios y empleados de la Federación, de los estados y de los municipios deben verificar que los ciudadanos hayan cumplido con esta obligación. Esto significa que prácticamente cualquier puesto gubernamental, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, requiere que los hombres presenten su cartilla liberada.

Las dependencias gubernamentales no pueden contratar personal masculino sin que acredite haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio. Este requisito aplica para una amplia gama de posiciones: desde puestos administrativos hasta cargos técnicos y profesionales. Si eres ingeniero, abogado, contador o cualquier otro profesionista que aspire a trabajar en alguna secretaría de Estado, organismo descentralizado o institución pública, la cartilla militar será uno de los documentos fundamentales que te solicitarán.

Según lo establecido en la normativa vigente, los jóvenes que no completen el proceso de liberación de este documento simplemente no podrán ocupar dichos cargos. No hay excepciones ni alternativas: la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es condición sine qua non para acceder al empleo público en México.

Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad: sin excepción posible

El segundo gran bloque de empleos donde la Cartilla Militar es absolutamente obligatoria es el relacionado con las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad. Este requisito no admite excepciones y abarca múltiples instituciones clave del país.

Para ingresar al Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina, la cartilla liberada es condición fundamental e ineludible . Sin este documento, simplemente no podrás acceder a estas oportunidades laborales, independientemente de tus calificaciones o aptitudes. Lo mismo aplica para la Guardia Nacional, creada en años recientes como parte de la estrategia de seguridad del país.

Las policías en sus diferentes niveles (municipal, estatal y federal) también exigen este documento como parte de sus requisitos de contratación. El Servicio de Protección Federal, encargado de la seguridad de instalaciones y funcionarios gubernamentales, ha publicado convocatorias donde específicamente solicita la Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada como parte de la documentación obligatoria.

Los aspirantes a custodios en centros penitenciarios, agentes del Ministerio Público que trabajen en fiscalías, e incluso guardias de seguridad privada en ciertos contextos, también pueden enfrentar este requisito.

Desde 2026, la Sedena endurece las reglas: todas las escuelas del sistema educativo militar exigirán la Cartilla del Servicio Militar liberada como condición obligatoria de ingreso. Fuente: archivo Michele Ursi

Instituciones educativas militares: el nuevo alcance obligatorio desde 2026

A partir de 2026, la Sedena confirmó que la Cartilla Militar liberada será requisito indispensable para ingresar a todas las escuelas y centros de formación del sistema educativo militar. Esta medida representa un endurecimiento en las políticas de acceso a la formación castrense.

Entre las instituciones que exigirán este documento se encuentran el Heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Medicina, la Escuela Militar de Ingeniería, el Colegio del Aire (incluyendo la Escuela Militar de Aviación), la Escuela Militar de Odontología, la Escuela Militar de Enfermería, la Escuela Militar de Transmisiones, la Escuela Militar de Materiales de Guerra, la Escuela Superior de Guerra y el Centro de Liderazgo Militar.

Es importante aclarar que esta exigencia aplica exclusivamente para instituciones de formación militar y no afecta a las universidades públicas o privadas del país.

¿Cómo es el proceso para liberar la Cartilla del Servicio Militar?

La liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional en México se desarrolla a lo largo de todo el año y consta de varias etapas principales coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El proceso para la clase 2008 y remisos en 2026 es el siguiente:

Registro o Alistamiento (enero – octubre)

Del 2 de enero al 15 de octubre de 2026, los jóvenes que cumplen 18 años este año —así como los remisos que no realizaron el trámite antes— deben inscribirse en las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento correspondientes a su domicilio. También es posible registrarse en consulados de México en el extranjero.

Durante este periodo se entrega la documentación requerida (como acta de nacimiento, identificación con fotografía, CURP, comprobante de domicilio y, en algunos casos, fotografías) para quedar habilitados en el padrón del Servicio Militar.

Sorteo y Adiestramiento (febrero – octubre)

Una vez inscrito, se realiza un sorteo en noviembre de 2026 donde se asigna la modalidad de cumplimiento:

Bola blanca o azul : el conscripto queda “encuadrado” y debe cumplir con el adiestramiento.

Bola negra: el conscripto queda “a disponibilidad” y cumple con obligaciones administrativas.

El adiestramiento en unidades del Ejército, Fuerza Aérea o Marina para quienes resulten encuadrados se lleva a cabo en dos escalones, con sesiones sabatinas aproximadamente de 07:00 a 13:00 horas:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026

Este esquema reemplaza el modelo tradicional de 44 sábados durante casi todo el año por periodos más cortos de adiestramiento con 13 sesiones por escalón.

Liberación de la Cartilla (diciembre)

Una vez cumplidas las obligaciones correspondientes, la SEDENA entrega la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada y la Hoja de Liberación durante los sábados y domingos de diciembre de 2026. Estos documentos acreditan oficialmente que la obligación del SMN ha sido cumplida conforme a la ley.